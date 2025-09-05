https://1prime.ru/20250905/ekspert-861810293.html
Эксперт назвал основной драйвер регистрации юрлиц в нефтегазовой отрасли
05.09.2025
Эксперт назвал основной драйвер регистрации юрлиц в нефтегазовой отрасли
Основной драйвер регистрации новых юридических лиц в нефтегазовой отрасли России - это сфера хранения и оптовой торговли с целью работы с азиатским рынком
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Основной драйвер регистрации новых юридических лиц в нефтегазовой отрасли России - это сфера хранения и оптовой торговли с целью работы с азиатским рынком, заявил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в рамках исследования сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которое есть у РИА Новости.
По данным сервиса, в январе-августе 2025 года в России зарегистрировали 177 новых нефтегазовых организаций, что в годовом выражении ниже на 15,3%. По состоянию на 2 сентября из них действующими являются 172 компании, пять фирм были ликвидированы.
"Хранение и оптовая торговля с целью работы с азиатским рынком - это основной драйвер новых юрлиц из-за перенаправления маршрутов и поиска посредников. Добыча и магистральный транспорт – единичные регистрации из-за лицензий и монополий. Переработка - десятки в год (мини-проекты), новых крупных игроков нет", - приводятся в исследовании слова Демидова.
Всего в нефтегазовой отрасли сейчас зарегистрировано 4496 действующих организаций, еще 213 находятся в процессе банкротства, 130 - в процессе ликвидации, 21 - в процессе реорганизации. Среди действующих компаний 3652 организации имеют правовую форму ООО, 494 - ИП, 341 – акционерные общества.
По словам Демидова, выживаемость новых нефтегазовых компаний средняя или ниже средней.
"В оптовой торговле и логистике высокая текучесть: до 80% компаний живут один-три года. Организации создают под конкретные проекты или контракты. В добыче и магистральном транспорте "вход" для новичков почти закрыт - олигопольный рынок. В переработке выживают нишевики (масла, СУГ, ПНГ, блендинг) с доступом к сырью, финансированием и договоренностями с крупными покупателями", - отметил эксперт.
В будущем он прогнозирует умеренный прирост регистраций в оптовой торговле и хранении из-за перестройки логистики и колебаний регулирования (демпфер, точечные экспортные ограничения) при высокой "смертности" компаний. В переработке эксперт ожидает стабильное число компаний, в добыче и трубопроводах - без изменений.
"Нужны новые игроки в региональной дистрибуции, хранении, перевалке и нишевых продуктах (СУГ, битумы). В добыче можно увеличить количество игроков для роста конкуренции и поиска новых технологических решений, отрасль сильно зависит от западных технологий. Считаю, что в магистральной транспортировке новые игроки не нужны, так как инфраструктура на данном этапе управляется достаточно эффективно", - заключил Демидов.
Эксперт назвал основной драйвер регистрации юрлиц в нефтегазовой отрасли
Эксперт Демидов назвал хранение и оптовую торговлю основным драйвером регистрации юрлиц
