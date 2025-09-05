https://1prime.ru/20250905/eksport-861862206.html
Несырьевой экспорт из ДФО в Китай вырос на пять процентов в I полугодии
05.09.2025
Несырьевой экспорт из ДФО в Китай вырос на пять процентов в I полугодии
05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Несырьевой экспорт из Дальневосточного федерального округа в КНР вырос на 5% в первом полугодии 2025 года, заявил РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Хабаровске Михаил Сергиенко. "По итогам первого полугодия 2025 года поставки в КНР несырьевой неэнергетической продукции показали прирост на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Сергиенко. По его словам, Китай сохраняет за собой первое место среди ключевых стран-партнеров ДФО по внешней торговле, хотя в 2024 году наблюдался незначительный спад общего объема экспорта дальневосточных регионов в Китай в стоимостном выражении. Сергиенко отметил, что снижение обусловлено сокращением отгрузок сырьевых товаров – каменного и бурого угля, драгоценных камней, а также соевых бобов. Сергиенко сказал, что неэнергетический непродовольственный экспорт составляет около 32% в структуре общего экспорта ДФО в Китай. "Точками роста экспорта продукции АПК из ДФО в КНР стал ряд ключевых товаров, таких как мороженая рыба, рыбное филе и ракообразные", - отметил он. Сергиенко добавил, что, помимо товаров АПК, в перечень основных товарных позиций, поставляемых из ДФО в Китай, входит продукция лесопромышленного комплекса. По его словам, перспективными направлениями являются продукция пищевой промышленности - алкогольные и безалкогольные напитки, мороженое, кондитерские изделия, а также косметика и изделия народных художественных промыслов. "С 28 по 30 августа в Пекине прошел фестиваль-ярмарка "Сделано в России". В ходе ярмарки именно эта продукция показала наилучшие результаты по объемам продаж", - отметил глава представительства РЭЦ в Хабаровске. Сергиенко также положительно оценил строительство нового сухого порта в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян КНР. "Строительство и развитие логистической инфраструктуры в Суйфэньхэ окажет благоприятное воздействие на перспективы экспорта ДФО в Китай. Кроме того, этот логистический хаб должен стать еще и точкой развития электронной коммерции", - сказал Сергиенко. По его словам, экспорт из ДФО в Китай сегодня осуществляется всеми видами транспорта — воздушным, морским, речным, автомобильным и железнодорожным. Дальний Восток для России — это не только ключ к китайскому рынку, но и точка входа на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому крайне важно модернизировать приграничную инфраструктуру, уверен глава представительства РЭЦ в Хабаровске. "Сейчас идет обновление пунктов пропуска на российско-китайской границе в Забайкальском крае и Приморском крае, а также строительство автомобильной дороги и грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае", - напомнил Сергиенко. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
