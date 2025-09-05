https://1prime.ru/20250905/fitso-861859705.html
Фицо и Зеленский встретились в Ужгороде
05.09.2025 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dennik N.
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским, сообщает издание Dennik N. "Роберт Фицо встретился с Владимиром Зеленским в Ужгороде",— говорится в публикации.Отмечается, что в состав словацкой делегации вошли вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Со стороны Украины, кроме главы киевского режима, на встрече присутствует премьер-министр Юлия Свириденко.Ранее Фицо заявил, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным в Пекине сделал несколько выводов, которые намерен обсудить с Зеленским. Премьер-министр также подчеркнул, что планирует поднять на встрече с Зеленским вопрос о неприемлемости атак на энергетическую инфраструктуру.В последнее время ВСУ трижды атаковали на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки в Венгрию и Словакию были приостановлены. Власти этих стран обратились в Еврокомиссию с просьбой обеспечить их безопасность, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свое недовольство Киевом в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Тот ответил, что разозлен действиями ВСУ.В свою очередь, Путин предложил Фицо прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину, чтобы заставить киевские власти учитывать интересы других. Об этом он сообщил на встрече в Китае.
