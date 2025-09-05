https://1prime.ru/20250905/glava-861813021.html

Глава Wildberries оценила закон о регулировании цифровых платформ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Закон о регулировании цифровых платформ, который принят в России, может стать образцом для других стран Евразийского экономического союза, заявила журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) основатель Wildberries Татьяна Ким. "Мы в диалоге с государством получили собственное регулирование - закон, который разработан с учетом ключевых процессов, интересов покупателей и продавцов, и теперь мы можем стать "трендсеттером" для стран ЕАЭС", - заявила Ким. Она также отметила, компания "является надежным партнером государства" - в том числе благодаря проектам, которые помогают реализовать задачи в соответствии с национальными приоритетами. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

