Глава Wildberries оценила закон о регулировании цифровых платформ
Глава Wildberries оценила закон о регулировании цифровых платформ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Глава Wildberries оценила закон о регулировании цифровых платформ
Закон о регулировании цифровых платформ, который принят в России, может стать образцом для других стран Евразийского экономического союза, заявила журналистам... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T04:08+0300
2025-09-05T04:08+0300
2025-09-05T04:08+0300
технологии
экономика
россия
рф
казахстан
армения
владимир путин
еаэс
wildberries
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Закон о регулировании цифровых платформ, который принят в России, может стать образцом для других стран Евразийского экономического союза, заявила журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) основатель Wildberries Татьяна Ким.
"Мы в диалоге с государством получили собственное регулирование - закон, который разработан с учетом ключевых процессов, интересов покупателей и продавцов, и теперь мы можем стать "трендсеттером" для стран ЕАЭС", - заявила Ким.
Она также отметила, компания "является надежным партнером государства" - в том числе благодаря проектам, которые помогают реализовать задачи в соответствии с национальными приоритетами.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики.
ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
