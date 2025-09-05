https://1prime.ru/20250905/indija-861814962.html

Индия и ЕАЭС планируют завершить переговоры в течение 18 месяцев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Переговоры по соглашению о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) планируют завершить в течение 18 месяцев, сообщил заместитель посла Индии в России Никхилеш Гири в рамках бизнес-диалога "Россия - Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "После заключения в прошлом месяце технического задания обе стороны приступают к серьезным обсуждениям соглашения о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом с целью завершить переговоры в течение 18 месяцев", - сказал он в ходе сессии. По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и ООН), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

