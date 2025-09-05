Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катырин отметил рост интереса зарубежных партнеров к Дальнему Востоку
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Интерес к Дальнему Востоку со стороны зарубежных стран растет, это видно, например, по конкретным проектам в Приморье, развитию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Интерес к Дальнему Востоку со стороны зарубежных партнеров растет, и это мы видим по конкретным проектам. Сегодня в регионе формируются международные территории опережающего развития, в частности, в Приморье. К этой площадке уже проявляют интерес Китай и Республика Беларусь, рассматривая возможности совместного участия в инфраструктурных и промышленных инициативах", - сказал он в кулуарах ВЭФ. В качестве хорошего примера он привел проект развития острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае, который Россия ведет совместно с китайскими коллегами. "Там речь идет не только о строительстве объектов, но и о создании новых рабочих мест, развитии логистики, туризма, перерабатывающей промышленности. Это долгосрочная история, которая должна продемонстрировать, как совместные инвестиции трансформируют территорию и приносят ощутимую пользу людям", - подчеркнул собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
