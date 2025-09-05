Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители Киева вышли на майдан из-за решения властей о ВСУ - 05.09.2025
Спецоперация на Украине
Жители Киева вышли на майдан из-за решения властей о ВСУ
Жители Киева вышли на майдан из-за решения властей о ВСУ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Жители Киева вышли на майдан из-за решения властей о ВСУ
На площади Независимости в Киеве (майдане Незалежности) началась демонстрация против законопроектов, которые усиливают ответственность для военнослужащих за... | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. На площади Независимости в Киеве (майдане Незалежности) началась демонстрация против законопроектов, которые усиливают ответственность для военнослужащих за неповиновение командованию и случаи самовольного оставления части, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Участники акции настаивают на необходимости принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих и призывают власть отказаться от практики "закручивания гаек" в армии", — говорится в публикации.Организаторы демонстрации отмечают, что новые законопроекты фактически ликвидируют действенный способ перевода военных после самовольного ухода из части в новые подразделения, вынуждая их возвращаться в прежние условия, пишет издание."Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего с февраля 2022 года — свыше 213 тысяч. С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, который запрещает мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну. Повестки вручаются в различных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. Более того, силовики и военные проводят облавы на призывников, зачастую прибегая к насилию.
21:18 05.09.2025
 
Жители Киева вышли на майдан из-за решения властей о ВСУ

На майдане в Киеве началась демонстрация из-за законопроектов о ВСУ

© Фото : соцсети Акция протеста против законопроектов об усилении ответственности для военнослужащих в Киеве
Акция протеста против законопроектов об усилении ответственности для военнослужащих в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Акция протеста против законопроектов об усилении ответственности для военнослужащих в Киеве
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. На площади Независимости в Киеве (майдане Незалежности) началась демонстрация против законопроектов, которые усиливают ответственность для военнослужащих за неповиновение командованию и случаи самовольного оставления части, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Участники акции настаивают на необходимости принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих и призывают власть отказаться от практики "закручивания гаек" в армии", — говорится в публикации.
Организаторы демонстрации отмечают, что новые законопроекты фактически ликвидируют действенный способ перевода военных после самовольного ухода из части в новые подразделения, вынуждая их возвращаться в прежние условия, пишет издание.
"Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего с февраля 2022 года — свыше 213 тысяч.
С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, который запрещает мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну. Повестки вручаются в различных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. Более того, силовики и военные проводят облавы на призывников, зачастую прибегая к насилию.
