Жители Киева вышли на майдан из-за решения властей о ВСУ

Жители Киева вышли на майдан из-за решения властей о ВСУ - 05.09.2025, ПРАЙМ

Жители Киева вышли на майдан из-за решения властей о ВСУ

05.09.2025

МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. На площади Независимости в Киеве (майдане Незалежности) началась демонстрация против законопроектов, которые усиливают ответственность для военнослужащих за неповиновение командованию и случаи самовольного оставления части, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Участники акции настаивают на необходимости принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих и призывают власть отказаться от практики "закручивания гаек" в армии", — говорится в публикации.Организаторы демонстрации отмечают, что новые законопроекты фактически ликвидируют действенный способ перевода военных после самовольного ухода из части в новые подразделения, вынуждая их возвращаться в прежние условия, пишет издание."Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко 7 июня сообщало, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего с февраля 2022 года — свыше 213 тысяч. С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, который запрещает мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну. Повестки вручаются в различных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. Более того, силовики и военные проводят облавы на призывников, зачастую прибегая к насилию.

