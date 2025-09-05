https://1prime.ru/20250905/kitay-861818845.html

В Италии рассказали о реакции Европы на саммит ШОС в Пекине

В Италии рассказали о реакции Европы на саммит ШОС в Пекине - 05.09.2025, ПРАЙМ

В Италии рассказали о реакции Европы на саммит ШОС в Пекине

Решение европейских лидеров проигнорировать саммит ШОС в Пекине может свидетельствовать о нехватке желания на Западе вести конструктивные переговоры о мирных... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T07:18+0300

2025-09-05T07:18+0300

2025-09-05T07:18+0300

мировая экономика

общество

пекин

запад

москва

шос

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861598932_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_3d0bf1a5dd7cc363f7efe2ab11599939.jpg

МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Решение европейских лидеров проигнорировать саммит ШОС в Пекине может свидетельствовать о нехватке желания на Западе вести конструктивные переговоры о мирных решениях конфликтов, сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano. "Отказываясь принять реальность фактов, они (Европейские политики. — Прим. Ред.) разворачивают кампанию в прессе, в которой те, кто требует справедливости, изображаются как враги, военные агрессоры, угрожающие жизни людям на Западе", — говорится в статье. Издание утверждает, что некоторые главы государств ЕС сознательно раздувают конфликт, чтобы оправдать рост военных бюджетов и сохранить свои позиции. "Поэтому изобретение врага и искусственное создание состояния войны являются выбором европейских и западных правящих классов для оправдания своей воинственной и антинародной политики", — подчеркивает публикация. Автор материала сомневается, что реальные угрозы для европейцев исходят из Пекина, Москвы, Нью-Дели или Тегерана, предполагая, что они находятся ближе — в Брюсселе, Риме, Париже, Лондоне и Берлине. Самое масштабное мероприятие за всю историю организации — саммит ШОС — состоялось в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие более 20 мировых лидеров и представителей международных структур. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — это международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят такие страны, как Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Партнерами организации являются Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

https://1prime.ru/20250904/shos-861804279.html

https://1prime.ru/20250904/laos-861764381.html

пекин

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , пекин, запад, москва, шос, ес