ООН призвала добиваться справедливости в отношении стран Африки - 05.09.2025
ООН призвала добиваться справедливости в отношении стран Африки
МОСКВА, РИА Новости - 5 сен. Государства и негосударственные институты должны активнее добиваться восстановления справедливости в отношении стран Африки и лиц африканского происхождения, в том числе посредством возмещения ущерба от колониализма и работорговли, говорится в докладе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. "Государства и негосударственные организации должны оказать поддержку восстановлению справедливости… Справедливость в данном случае требует многостороннего подхода, включающего множество мер, в том числе официальные извинения, раскрытие исторической правды и возмещение ущерба в различных формах", - отмечается в документе, опубликованном в преддверии пленарной сессии, которая стартует 8 сентября. К мерам "восстановительного правосудия" помимо извинений и изучения последствий колониализма и работорговли в ООН отнесли возвращение объектов культурного наследия, пересмотр школьных и университетских программ на предмет колониальных предрассудков, денежные компенсации и оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим и их потомкам. В качестве примеров материального возмещения упомянуты случаи Бельгии и Великобритании. В 2024 году Апелляционный суд Брюсселя установил ответственность Бельгии за преступления против человечности в связи с колониальной политикой сегрегации и насильственного перемещения детей-метисов и постановил выплатить компенсацию в размере 50 тысяч за каждую жертву. В 2013 году после того, как жертвы восстания Мау-Мау из Кении подали иски в суды Соединенного Королевства, правительство согласилось выплатить 19,9 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации. В докладе также упоминается, что возвращению предметов материальной культуры в Африку препятствует недостаток государственного финансирования и нежелание некоторых музеев прощаться с экспонатами. Внимание к вопросам возмещения ущерба находит широкую поддержку в Африканском союзе. Шестнадцатого февраля 2025 года Афросоюз классифицировал рабство, депортации и колониализм в качестве преступлений против человечности и геноцида против народов Африки. По оценкам ЮНЕСКО в рамках трансатлантической работорговли с континента было вывезено от 25 до 30 миллионов африканцев.
18:12 05.09.2025
 
ООН призвала добиваться справедливости в отношении стран Африки

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, РИА Новости - 5 сен. Государства и негосударственные институты должны активнее добиваться восстановления справедливости в отношении стран Африки и лиц африканского происхождения, в том числе посредством возмещения ущерба от колониализма и работорговли, говорится в докладе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
"Государства и негосударственные организации должны оказать поддержку восстановлению справедливости… Справедливость в данном случае требует многостороннего подхода, включающего множество мер, в том числе официальные извинения, раскрытие исторической правды и возмещение ущерба в различных формах", - отмечается в документе, опубликованном в преддверии пленарной сессии, которая стартует 8 сентября.
К мерам "восстановительного правосудия" помимо извинений и изучения последствий колониализма и работорговли в ООН отнесли возвращение объектов культурного наследия, пересмотр школьных и университетских программ на предмет колониальных предрассудков, денежные компенсации и оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим и их потомкам.
В качестве примеров материального возмещения упомянуты случаи Бельгии и Великобритании. В 2024 году Апелляционный суд Брюсселя установил ответственность Бельгии за преступления против человечности в связи с колониальной политикой сегрегации и насильственного перемещения детей-метисов и постановил выплатить компенсацию в размере 50 тысяч за каждую жертву. В 2013 году после того, как жертвы восстания Мау-Мау из Кении подали иски в суды Соединенного Королевства, правительство согласилось выплатить 19,9 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации.
В докладе также упоминается, что возвращению предметов материальной культуры в Африку препятствует недостаток государственного финансирования и нежелание некоторых музеев прощаться с экспонатами.
Внимание к вопросам возмещения ущерба находит широкую поддержку в Африканском союзе. Шестнадцатого февраля 2025 года Афросоюз классифицировал рабство, депортации и колониализм в качестве преступлений против человечности и геноцида против народов Африки. По оценкам ЮНЕСКО в рамках трансатлантической работорговли с континента было вывезено от 25 до 30 миллионов африканцев.
