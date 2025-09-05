https://1prime.ru/20250905/kolonii-861861868.html

ООН призвала добиваться справедливости в отношении стран Африки

ООН призвала добиваться справедливости в отношении стран Африки - 05.09.2025, ПРАЙМ

ООН призвала добиваться справедливости в отношении стран Африки

Государства и негосударственные институты должны активнее добиваться восстановления справедливости в отношении стран Африки и лиц африканского происхождения, в... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T18:12+0300

2025-09-05T18:12+0300

2025-09-05T18:12+0300

экономика

общество

африка

бельгия

москва

оон

юнеско

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861260_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_afa0f59bea46112953b12df6834276ec.jpg

МОСКВА, РИА Новости - 5 сен. Государства и негосударственные институты должны активнее добиваться восстановления справедливости в отношении стран Африки и лиц африканского происхождения, в том числе посредством возмещения ущерба от колониализма и работорговли, говорится в докладе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. "Государства и негосударственные организации должны оказать поддержку восстановлению справедливости… Справедливость в данном случае требует многостороннего подхода, включающего множество мер, в том числе официальные извинения, раскрытие исторической правды и возмещение ущерба в различных формах", - отмечается в документе, опубликованном в преддверии пленарной сессии, которая стартует 8 сентября. К мерам "восстановительного правосудия" помимо извинений и изучения последствий колониализма и работорговли в ООН отнесли возвращение объектов культурного наследия, пересмотр школьных и университетских программ на предмет колониальных предрассудков, денежные компенсации и оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим и их потомкам. В качестве примеров материального возмещения упомянуты случаи Бельгии и Великобритании. В 2024 году Апелляционный суд Брюсселя установил ответственность Бельгии за преступления против человечности в связи с колониальной политикой сегрегации и насильственного перемещения детей-метисов и постановил выплатить компенсацию в размере 50 тысяч за каждую жертву. В 2013 году после того, как жертвы восстания Мау-Мау из Кении подали иски в суды Соединенного Королевства, правительство согласилось выплатить 19,9 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации. В докладе также упоминается, что возвращению предметов материальной культуры в Африку препятствует недостаток государственного финансирования и нежелание некоторых музеев прощаться с экспонатами. Внимание к вопросам возмещения ущерба находит широкую поддержку в Африканском союзе. Шестнадцатого февраля 2025 года Афросоюз классифицировал рабство, депортации и колониализм в качестве преступлений против человечности и геноцида против народов Африки. По оценкам ЮНЕСКО в рамках трансатлантической работорговли с континента было вывезено от 25 до 30 миллионов африканцев.

https://1prime.ru/20250830/oon-861501337.html

африка

бельгия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , африка, бельгия, москва, оон, юнеско