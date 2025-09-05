Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
политика
россия
общество
финляндия
украина
рф
дмитрий медведев
совбез
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины. "Мне кажется, это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая - то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте", - сказал Медведев на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости о разработке в Париже "коалицией желающих" набора мер безопасности для Украины.
18:36 05.09.2025
 
Медведев назвал предложения "коалиции желающих" по Украине чушью

Медведев назвал ересью предложения коалиции желающих по гарантиям для Украины

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины.
"Мне кажется, это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая - то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте", - сказал Медведев на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости о разработке в Париже "коалицией желающих" набора мер безопасности для Украины.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
