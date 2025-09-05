https://1prime.ru/20250905/medvedev-861863242.html

Медведев назвал предложения "коалиции желающих" по Украине чушью

Медведев назвал предложения "коалиции желающих" по Украине чушью - 05.09.2025, ПРАЙМ

Медведев назвал предложения "коалиции желающих" по Украине чушью

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T18:36+0300

2025-09-05T18:36+0300

2025-09-05T18:36+0300

политика

россия

общество

финляндия

украина

рф

дмитрий медведев

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_efc2712a7b20d3d60d9cee0b0619038d.jpg

СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины. "Мне кажется, это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая - то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте", - сказал Медведев на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости о разработке в Париже "коалицией желающих" набора мер безопасности для Украины.

https://1prime.ru/20250903/zakharova-861684806.html

финляндия

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , финляндия, украина, рф, дмитрий медведев, совбез