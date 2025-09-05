https://1prime.ru/20250905/medvedev-861863242.html
Медведев назвал предложения "коалиции желающих" по Украине чушью
Медведев назвал предложения "коалиции желающих" по Украине чушью - 05.09.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал предложения "коалиции желающих" по Украине чушью
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T18:36+0300
2025-09-05T18:36+0300
2025-09-05T18:36+0300
политика
россия
общество
финляндия
украина
рф
дмитрий медведев
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_efc2712a7b20d3d60d9cee0b0619038d.jpg
СВЕТОГОРСК (Ленинградская область), 5 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, назвал чушью и ересью предложения "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины. "Мне кажется, это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая - то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте", - сказал Медведев на границе с Финляндией, отвечая на вопрос РИА Новости о разработке в Париже "коалицией желающих" набора мер безопасности для Украины.
https://1prime.ru/20250903/zakharova-861684806.html
финляндия
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5931260091f4d3db00235941228c0c84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , финляндия, украина, рф, дмитрий медведев, совбез
Политика, РОССИЯ, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, РФ, Дмитрий Медведев, Совбез
Медведев назвал предложения "коалиции желающих" по Украине чушью
Медведев назвал ересью предложения коалиции желающих по гарантиям для Украины