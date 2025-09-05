Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мьянма заинтересована во вступлении в БРИКС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Мьянма заинтересована во вступлении в БРИКС
Мьянма заинтересована во вступлении в БРИКС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Мьянма заинтересована во вступлении в БРИКС
Мьянма заинтересована во вступлении в БРИКС, чтобы достичь новых источников роста, так как в многополярном мире за этим объединением будущее, заявил в пятницу... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T07:35+0300
2025-09-05T07:35+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Мьянма заинтересована во вступлении в БРИКС, чтобы достичь новых источников роста, так как в многополярном мире за этим объединением будущее, заявил в пятницу министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста". "Мы все (страны Глобального Юга - ред.) заинтересованы вступить в БРИКС. Через БРИКС посредством нашего сотрудничества с объединением мы намерены достичь новых источников роста, финансирования и технологий. Мы уже подали заявку на членство в БРИКС, а также на статус наблюдателя в ЕАЭС", - сказал он. По словам Кан Зо, в будущем вместо одного лидера будет общее лидерство, и роль таких объединений и организаций, как БРИКС, ШОС и АСЕАН будет постоянно расти. "Региональные группы, такие, как БРИКС, ШОС и АСЕАН будут очень важны в будущем. Они будут объединять страны и выстраивать новый экономический рост", - сказал глава минфина Мьянмы. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума
07:35 05.09.2025
 
Мьянма заинтересована во вступлении в БРИКС

Глава Минфина Мьянмы Кан Зо: страна заинтересована во вступлении в БРИКС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Мьянма заинтересована во вступлении в БРИКС, чтобы достичь новых источников роста, так как в многополярном мире за этим объединением будущее, заявил в пятницу министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста".
"Мы все (страны Глобального Юга - ред.) заинтересованы вступить в БРИКС. Через БРИКС посредством нашего сотрудничества с объединением мы намерены достичь новых источников роста, финансирования и технологий. Мы уже подали заявку на членство в БРИКС, а также на статус наблюдателя в ЕАЭС", - сказал он.
По словам Кан Зо, в будущем вместо одного лидера будет общее лидерство, и роль таких объединений и организаций, как БРИКС, ШОС и АСЕАН будет постоянно расти.
"Региональные группы, такие, как БРИКС, ШОС и АСЕАН будут очень важны в будущем. Они будут объединять страны и выстраивать новый экономический рост", - сказал глава минфина Мьянмы.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума
 
