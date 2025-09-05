https://1prime.ru/20250905/moskva-861866565.html
В Москве составили портрет среднестатистической алиментщицы
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Женщина 35-39 лет с задолженностью по алиментам на 172 тысячи рублей - портрет среднестатистической алиментщицы в Москве, рассказали в ГУ ФССП по столице. "Возраст среднестатистической женщины- должника по алиментам от 35 до 39 лет. Их средняя сумма долга на содержание несовершеннолетних детей составляет 172 тысячи руб. При этом всего 25% женщин официально трудоустроены", - сказали в ведомстве. Ранее в пресс-службе московского главка ФССП РФ рассказали РИА Новости, что в столице свыше 2 тысяч должниц по алиментам - это составляет 10% от общего числа должников по алиментам в Москве.
