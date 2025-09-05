Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве составили портрет среднестатистической алиментщицы - 05.09.2025
В Москве составили портрет среднестатистической алиментщицы
В Москве составили портрет среднестатистической алиментщицы - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Москве составили портрет среднестатистической алиментщицы
Женщина 35-39 лет с задолженностью по алиментам на 172 тысячи рублей - портрет среднестатистической алиментщицы в Москве, рассказали в ГУ ФССП по столице. | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Женщина 35-39 лет с задолженностью по алиментам на 172 тысячи рублей - портрет среднестатистической алиментщицы в Москве, рассказали в ГУ ФССП по столице. "Возраст среднестатистической женщины- должника по алиментам от 35 до 39 лет. Их средняя сумма долга на содержание несовершеннолетних детей составляет 172 тысячи руб. При этом всего 25% женщин официально трудоустроены", - сказали в ведомстве. Ранее в пресс-службе московского главка ФССП РФ рассказали РИА Новости, что в столице свыше 2 тысяч должниц по алиментам - это составляет 10% от общего числа должников по алиментам в Москве.
В Москве составили портрет среднестатистической алиментщицы

В Службе приставов составили среднестатистический портрет алиментщицы в Москве

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Женщина 35-39 лет с задолженностью по алиментам на 172 тысячи рублей - портрет среднестатистической алиментщицы в Москве, рассказали в ГУ ФССП по столице.
"Возраст среднестатистической женщины- должника по алиментам от 35 до 39 лет. Их средняя сумма долга на содержание несовершеннолетних детей составляет 172 тысячи руб. При этом всего 25% женщин официально трудоустроены", - сказали в ведомстве.
Ранее в пресс-службе московского главка ФССП РФ рассказали РИА Новости, что в столице свыше 2 тысяч должниц по алиментам - это составляет 10% от общего числа должников по алиментам в Москве.
