Министр финансов Мьянмы назвал приоритетом расчеты в нацвалютах с Россией

2025-09-05T11:37+0300
экономика
финансы
россия
мьянма
владивосток
асеан
еаэс
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/45/842144510_0:120:2400:1470_1920x0_80_0_0_8651d866c96c38298912f1120ee42e8e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Система расчетов в нацвалютах является приоритетом для Мьянмы в сотрудничестве с Россией, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо. "Глобальные изменения происходят очень динамично, это касается АСЕАН, стран БРИКС, а также стран ЕАЭС, ШОС, включая Россию - всё это очень динамично. Поэтому мы уже подготовились к этой динамике, включая финансовую доступность и финансовый обмен, особенно в части обменного курса и других вопросов, основанных на нашей системе обмена национальными валютами. И это самое важное прорывное направление - как вы знаете, обе страны сейчас пытаются его утвердить и выстроить на основе национальных валют", - сказал министр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
мьянма
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Система расчетов в нацвалютах является приоритетом для Мьянмы в сотрудничестве с Россией, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо.
"Глобальные изменения происходят очень динамично, это касается АСЕАН, стран БРИКС, а также стран ЕАЭС, ШОС, включая Россию - всё это очень динамично. Поэтому мы уже подготовились к этой динамике, включая финансовую доступность и финансовый обмен, особенно в части обменного курса и других вопросов, основанных на нашей системе обмена национальными валютами. И это самое важное прорывное направление - как вы знаете, обе страны сейчас пытаются его утвердить и выстроить на основе национальных валют", - сказал министр.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
