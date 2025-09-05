https://1prime.ru/20250905/myanma-861840061.html

Министр финансов Мьянмы назвал приоритетом расчеты в нацвалютах с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Система расчетов в нацвалютах является приоритетом для Мьянмы в сотрудничестве с Россией, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо. "Глобальные изменения происходят очень динамично, это касается АСЕАН, стран БРИКС, а также стран ЕАЭС, ШОС, включая Россию - всё это очень динамично. Поэтому мы уже подготовились к этой динамике, включая финансовую доступность и финансовый обмен, особенно в части обменного курса и других вопросов, основанных на нашей системе обмена национальными валютами. И это самое важное прорывное направление - как вы знаете, обе страны сейчас пытаются его утвердить и выстроить на основе национальных валют", - сказал министр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

