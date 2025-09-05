https://1prime.ru/20250905/neft-861821938.html

Нефть дешевеет в ожидании решений восьмерки ОПЕК+

2025-09-05T08:16+0300

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, инвесторы находятся в ожидании решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.36 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,16% - до 66,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 63,33 доллара. В среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято. "Нефтяной рынок остается на взводе. Растут ожидания того, что группа продолжит наращивать поставки на рынок, стремясь вернуть себе долю рынка, утраченную американскими производителями сланцевой нефти в последние годы", - цитирует агентство Блумберг аналитиков ANZ Group Holdings Ltd. Неделю цены на нефть готовятся завершить в минусе: с понедельника Brent подешевел на 1,8%, WTI - на 1,3%.

