Число нефтяных буровых установок в мире за август выросло на 0,4% - 05.09.2025
Число нефтяных буровых установок в мире за август выросло на 0,4%
2025-09-05T13:19+0300
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август выросло на 7 к июлю, или на 0,4% - до 1793 единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых сократилось на 153, или на 7,9%. В США, согласно данным компании, показатель снизился на 3 единицы - до 538 агрегатов, в Канаде – увеличился на 12, до 179 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке осталось на уровне 143, в Европе - снизилось на 8, до 121 установки, в Африке - на 2, до 99 единиц. На Ближнем Востоке показатель вырос на 2 установки - до 501, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5, до 212 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные по динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
13:19 05.09.2025
 
Число нефтяных буровых установок в мире за август выросло на 0,4%

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август выросло на 7 к июлю, или на 0,4% - до 1793 единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
За год количество действующих буровых сократилось на 153, или на 7,9%.
В США, согласно данным компании, показатель снизился на 3 единицы - до 538 агрегатов, в Канаде – увеличился на 12, до 179 единиц.
Количество буровых установок в Латинской Америке осталось на уровне 143, в Европе - снизилось на 8, до 121 установки, в Африке - на 2, до 99 единиц. На Ближнем Востоке показатель вырос на 2 установки - до 501, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5, до 212 агрегатов.
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные по динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
Нефть дешевеет в ожидании решений восьмерки ОПЕК+
Нефть дешевеет в ожидании решений восьмерки ОПЕК+
08:16
 
