https://1prime.ru/20250905/neft-861845029.html

Число нефтяных буровых установок в мире за август выросло на 0,4%

Число нефтяных буровых установок в мире за август выросло на 0,4% - 05.09.2025, ПРАЙМ

Число нефтяных буровых установок в мире за август выросло на 0,4%

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август выросло на 7 к июлю, или на 0,4% - до 1793 единиц, свидетельствуют данные... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T13:19+0300

2025-09-05T13:19+0300

2025-09-05T13:19+0300

энергетика

нефть

газ

сша

канада

латинская америка

baker hughes

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860214988_0:191:2965:1858_1920x0_80_0_0_2de61c18decb0928b3b602e04619a89e.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август выросло на 7 к июлю, или на 0,4% - до 1793 единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых сократилось на 153, или на 7,9%. В США, согласно данным компании, показатель снизился на 3 единицы - до 538 агрегатов, в Канаде – увеличился на 12, до 179 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке осталось на уровне 143, в Европе - снизилось на 8, до 121 установки, в Африке - на 2, до 99 единиц. На Ближнем Востоке показатель вырос на 2 установки - до 501, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5, до 212 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные по динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.

https://1prime.ru/20250905/neft-861821938.html

сша

канада

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, сша, канада, латинская америка, baker hughes