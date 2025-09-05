Нефть дешевеет на ожиданиях избыточного предложения на рынке

https://1prime.ru/20250905/neft-861850512.html
2025-09-05T14:15+0300
2025-09-05T14:15+0300
2025-09-05T14:15+0300
экономика
нефть
рынок
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
baker hughes
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также прогнозируют избыточный объем предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,87% - до 66,41 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 62,84 доллара. В среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято. "Появляется все больше историй и признаков того будущего, в котором поставки сырья вряд ли будут проблемой", - приводит агентство Рейтер мнение нефтяного брокера PVM Джона Эванса (John Evans). Также инвесторы оценивают статистические данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые могут влиять на котировки сырья. Так, число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август выросло на 7 к июлю, или на 0,4% - до 1793 единиц. За год количество действующих буровых сократилось на 153, или на 7,9%.
саудовская аравия
оаэ
ирак
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также прогнозируют избыточный объем предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,87% - до 66,41 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 62,84 доллара.
В среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято.
"Появляется все больше историй и признаков того будущего, в котором поставки сырья вряд ли будут проблемой", - приводит агентство Рейтер мнение нефтяного брокера PVM Джона Эванса (John Evans).
Также инвесторы оценивают статистические данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые могут влиять на котировки сырья. Так, число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август выросло на 7 к июлю, или на 0,4% - до 1793 единиц. За год количество действующих буровых сократилось на 153, или на 7,9%.
