https://1prime.ru/20250905/neft-861850512.html

Нефть дешевеет на ожиданиях избыточного предложения на рынке

Нефть дешевеет на ожиданиях избыточного предложения на рынке - 05.09.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ожиданиях избыточного предложения на рынке

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также прогнозируют избыточный... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T14:15+0300

2025-09-05T14:15+0300

2025-09-05T14:15+0300

экономика

нефть

рынок

саудовская аравия

оаэ

ирак

опек

baker hughes

https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_aeb2821ce5be705e2bd2abbae8903a8a.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем, участники рынка ожидают решений восьмерки "добровольцев" ОПЕК+ по добыче сырья, а также прогнозируют избыточный объем предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,87% - до 66,41 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 62,84 доллара. В среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято. "Появляется все больше историй и признаков того будущего, в котором поставки сырья вряд ли будут проблемой", - приводит агентство Рейтер мнение нефтяного брокера PVM Джона Эванса (John Evans). Также инвесторы оценивают статистические данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые могут влиять на котировки сырья. Так, число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август выросло на 7 к июлю, или на 0,4% - до 1793 единиц. За год количество действующих буровых сократилось на 153, или на 7,9%.

https://1prime.ru/20250905/neft-861821938.html

саудовская аравия

оаэ

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек, baker hughes