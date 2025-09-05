Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель - 05.09.2025
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 20 августа опустилась ниже 66 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.00 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,82% относительно предыдущего закрытия - до 65,77 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,97%, до 62,23 доллара.
1920
1920
true
15:59 05.09.2025 (обновлено: 16:03 05.09.2025)
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 20 августа

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 20 августа опустилась ниже 66 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.00 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,82% относительно предыдущего закрытия - до 65,77 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,97%, до 62,23 доллара.
Венгрии негде покупать нефть, кроме России, заявил Сийярто
