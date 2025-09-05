https://1prime.ru/20250905/neft-861856420.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель
2025-09-05T15:59+0300
2025-09-05T15:59+0300
2025-09-05T16:03+0300
экономика
нефть
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 20 августа опустилась ниже 66 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.00 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,82% относительно предыдущего закрытия - до 65,77 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,97%, до 62,23 доллара.
ПРАЙМ
2025
Новости
ru-RU
нефть
По состоянию на 16.00 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,82% относительно предыдущего закрытия - до 65,77 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,97%, до 62,23 доллара.
