В Open Oil Market оценили ситуацию с поставками нефти из России в Словакию
Гендир Open Oil Market Терешкин: у Словакии нет равнозначных альтернатив нефти из РФ
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Словакия практически полностью обеспечивается российской нефтью, прекращение Украиной транзита поставок по трубопроводу "Дружба" приведет к существенным потерям европейской страны, заявил РИА Новости гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
"Словакия понесет существенные потери в случае длительного прекращения поставок по южной нитке "Дружбы", по которой нефть поступает из России. Доля России в словацком импорте нефти составляла от 90% до 100% в последние двадцать лет (данные таможенной статистики)", - сказал эксперт.
Так он прокомментировал заявления Владимира Зеленского о том, что Украина разрешит транзит нефти и газа через свою территорию только, если это будет не российское сырье.
Терешкин отметил, что у Словакии нет прямого доступа к морю, поэтому для диверсификации импорта требуется ввод дополнительной трубопроводной инфраструктуры. Поэтому в случае прекращения поставок нефти Словакии придется импортировать нефтепродукты из сопредельных стран, в том числе Венгрии и Австрии.
"Поэтому руководство Словакии будет прикладывать максимум дипломатических усилий для обеспечения стабильных поставок нефти из РФ: в этом нет политики, в этом есть экономическая целесообразность", - заключил Терешкин.
Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.