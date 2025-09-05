Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орлов назвал перспективные для инвестиций сферы в Приамурье - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/orlov-861820410.html
Орлов назвал перспективные для инвестиций сферы в Приамурье
Орлов назвал перспективные для инвестиций сферы в Приамурье - 05.09.2025, ПРАЙМ
Орлов назвал перспективные для инвестиций сферы в Приамурье
Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал среди перспективных для инвестиций сфер в его регионе... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T07:56+0300
2025-09-05T07:56+0300
экономика
россия
нефть
китай
амурская область
благовещенск
василий орлов
владимир путин
газпром
сибур
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861820410.jpg?1757048199
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал среди перспективных для инвестиций сфер в его регионе переработку полимеров, которые будут производиться в газохимическом кластере, и туризм, особенно проект комплексного развития приграничной территории "Золотая миля". Глава региона отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Благовещенске создается Центр российско-китайского делового сотрудничества, поскольку Амурская область обладает уникальным географическим положением, находясь на границе, а также имеет опыт взаимодействия с КНР. "Это наша миссия - максимально помочь российским предприятиям, российским регионам выйти на китайский рынок. Здесь мы очень активно работаем с Российским экспортным центром. И экспоцентр, который мы построим на берегу реки, он будет в том числе выполнять вышепоставленные задачи. Но одной инфраструктуры мало. Необходимо создавать центр компетенции", - сказал Орлов на сессии "Бизнес-диалог Россия-Китай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, в числе задач центра будут аналитика для госсектора, для бизнеса России и Китая, экспертное сопровождение пилотных проектов. "Это очень важно, потому что правовое поле государств отличается друг от друга, и нужно помогать бизнесу", - отметил губернатор. В этой связи он рассказал, что на базе Амурского госуниверситета в Благовещенске планируется создание кампуса, где будут готовить специалистов по Китаю. "Еще одна перспективная тема – это газохимический кластер. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в России. Он сегодня в активной стадии реализации. По выходу на полную мощность он будет второй по мощности в мире. И на базе двух заводов, мегапроектов - это газоперерабатывающий завод "Газпрома" и газохимический комплекс компании "Сибур" совместно с компанией Sinopec - мы планируем создать индустриальный парк, где можно будет перерабатывать полимеры, которые, собственно, будут производиться вот в этом газовом кластере", - продолжил Орлов. "Общий объем полимеров, который будет производиться, крупнотоннажная газохимия, 2 миллиона 700 тысяч тонн. Поэтому этой продукции хватит на всех. Я думаю, что это будет интересно инвесторам", - добавил он. Также губернатор представил сферу транспорта и логистики. "У нас много объектов инфраструктуры уже построено. Международный мост, предмостовая зона, активно строится первая в мире канатная дорога, она будет запущена в следующем году. Построен аэропорт, он будет в декабре-месяце введен. И он положительно отразится на туристическом потоке", - рассказал Орлов. Представляя сферу туризма, губернатор назвал основным привлекательным проектом для инвестирования "Золотую милю", в которую в том числе входит трансграничная канатная дорога через Амур, будущая пятизвездная гостиница и другие объекты. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
амурская область
благовещенск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, китай, амурская область, благовещенск, василий орлов, владимир путин, газпром, сибур, sinopec
Экономика, РОССИЯ, Нефть, КИТАЙ, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов, Владимир Путин, Газпром, Сибур, Sinopec
07:56 05.09.2025
 
Орлов назвал перспективные для инвестиций сферы в Приамурье

Глава Приамурья Орлов назвал переработку полимеров и туризм перспективными для инвестиций

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал среди перспективных для инвестиций сфер в его регионе переработку полимеров, которые будут производиться в газохимическом кластере, и туризм, особенно проект комплексного развития приграничной территории "Золотая миля".
Глава региона отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Благовещенске создается Центр российско-китайского делового сотрудничества, поскольку Амурская область обладает уникальным географическим положением, находясь на границе, а также имеет опыт взаимодействия с КНР.
"Это наша миссия - максимально помочь российским предприятиям, российским регионам выйти на китайский рынок. Здесь мы очень активно работаем с Российским экспортным центром. И экспоцентр, который мы построим на берегу реки, он будет в том числе выполнять вышепоставленные задачи. Но одной инфраструктуры мало. Необходимо создавать центр компетенции", - сказал Орлов на сессии "Бизнес-диалог Россия-Китай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, в числе задач центра будут аналитика для госсектора, для бизнеса России и Китая, экспертное сопровождение пилотных проектов. "Это очень важно, потому что правовое поле государств отличается друг от друга, и нужно помогать бизнесу", - отметил губернатор. В этой связи он рассказал, что на базе Амурского госуниверситета в Благовещенске планируется создание кампуса, где будут готовить специалистов по Китаю.
"Еще одна перспективная тема – это газохимический кластер. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в России. Он сегодня в активной стадии реализации. По выходу на полную мощность он будет второй по мощности в мире. И на базе двух заводов, мегапроектов - это газоперерабатывающий завод "Газпрома" и газохимический комплекс компании "Сибур" совместно с компанией Sinopec - мы планируем создать индустриальный парк, где можно будет перерабатывать полимеры, которые, собственно, будут производиться вот в этом газовом кластере", - продолжил Орлов.
"Общий объем полимеров, который будет производиться, крупнотоннажная газохимия, 2 миллиона 700 тысяч тонн. Поэтому этой продукции хватит на всех. Я думаю, что это будет интересно инвесторам", - добавил он.
Также губернатор представил сферу транспорта и логистики. "У нас много объектов инфраструктуры уже построено. Международный мост, предмостовая зона, активно строится первая в мире канатная дорога, она будет запущена в следующем году. Построен аэропорт, он будет в декабре-месяце введен. И он положительно отразится на туристическом потоке", - рассказал Орлов.
Представляя сферу туризма, губернатор назвал основным привлекательным проектом для инвестирования "Золотую милю", в которую в том числе входит трансграничная канатная дорога через Амур, будущая пятизвездная гостиница и другие объекты.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯНефтьКИТАЙАмурская областьБлаговещенскВасилий ОрловВладимир ПутинГазпромСибурSinopec
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала