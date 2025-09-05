https://1prime.ru/20250905/orlov-861820410.html
Орлов назвал перспективные для инвестиций сферы в Приамурье
Орлов назвал перспективные для инвестиций сферы в Приамурье
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал среди перспективных для инвестиций сфер в его регионе переработку полимеров, которые будут производиться в газохимическом кластере, и туризм, особенно проект комплексного развития приграничной территории "Золотая миля".
Глава региона отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Благовещенске создается Центр российско-китайского делового сотрудничества, поскольку Амурская область обладает уникальным географическим положением, находясь на границе, а также имеет опыт взаимодействия с КНР.
"Это наша миссия - максимально помочь российским предприятиям, российским регионам выйти на китайский рынок. Здесь мы очень активно работаем с Российским экспортным центром. И экспоцентр, который мы построим на берегу реки, он будет в том числе выполнять вышепоставленные задачи. Но одной инфраструктуры мало. Необходимо создавать центр компетенции", - сказал Орлов на сессии "Бизнес-диалог Россия-Китай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, в числе задач центра будут аналитика для госсектора, для бизнеса России и Китая, экспертное сопровождение пилотных проектов. "Это очень важно, потому что правовое поле государств отличается друг от друга, и нужно помогать бизнесу", - отметил губернатор. В этой связи он рассказал, что на базе Амурского госуниверситета в Благовещенске планируется создание кампуса, где будут готовить специалистов по Китаю.
"Еще одна перспективная тема – это газохимический кластер. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в России. Он сегодня в активной стадии реализации. По выходу на полную мощность он будет второй по мощности в мире. И на базе двух заводов, мегапроектов - это газоперерабатывающий завод "Газпрома" и газохимический комплекс компании "Сибур" совместно с компанией Sinopec - мы планируем создать индустриальный парк, где можно будет перерабатывать полимеры, которые, собственно, будут производиться вот в этом газовом кластере", - продолжил Орлов.
"Общий объем полимеров, который будет производиться, крупнотоннажная газохимия, 2 миллиона 700 тысяч тонн. Поэтому этой продукции хватит на всех. Я думаю, что это будет интересно инвесторам", - добавил он.
Также губернатор представил сферу транспорта и логистики. "У нас много объектов инфраструктуры уже построено. Международный мост, предмостовая зона, активно строится первая в мире канатная дорога, она будет запущена в следующем году. Построен аэропорт, он будет в декабре-месяце введен. И он положительно отразится на туристическом потоке", - рассказал Орлов.
Представляя сферу туризма, губернатор назвал основным привлекательным проектом для инвестирования "Золотую милю", в которую в том числе входит трансграничная канатная дорога через Амур, будущая пятизвездная гостиница и другие объекты.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
