Проход судов через Босфор и Дарданеллы сильно подорожал за два года
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в семь раз за два года, Суэцкий канал тоже подорожал - на 5-15% в зависимости от типа судна, на фоне растущих издержек интерес к Трансарктическому транспортному коридору будет увеличиваться, сообщила транспортная группа Fesco. "Растущие издержки заставляют грузоотправителей пересматривать логистику. Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в семь раз за два года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Суэцкий канал тоже подорожал - на 5-15% в зависимости от типа судна. На фоне растущих издержек интерес к Трансарктическому транспортному коридору будет только расти - он быстрее и безопаснее. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 августа текущего года разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора. При разработке этой модели предстоит определить инфраструктурного оператора Трансарктического транспортного коридора, ключевые показатели эффективности развития этого коридора и разработать систему их мониторинга. Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
18:20 05.09.2025
 
Проход судов через Босфор и Дарданеллы сильно подорожал за два года

Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в 7 раз за 2 года

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в семь раз за два года, Суэцкий канал тоже подорожал - на 5-15% в зависимости от типа судна, на фоне растущих издержек интерес к Трансарктическому транспортному коридору будет увеличиваться, сообщила транспортная группа Fesco.
"Растущие издержки заставляют грузоотправителей пересматривать логистику. Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в семь раз за два года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Суэцкий канал тоже подорожал - на 5-15% в зависимости от типа судна. На фоне растущих издержек интерес к Трансарктическому транспортному коридору будет только расти - он быстрее и безопаснее.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 августа текущего года разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора. При разработке этой модели предстоит определить инфраструктурного оператора Трансарктического транспортного коридора, ключевые показатели эффективности развития этого коридора и разработать систему их мониторинга.
Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
Заголовок открываемого материала