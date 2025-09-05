https://1prime.ru/20250905/prokhod-861862443.html
Проход судов через Босфор и Дарданеллы сильно подорожал за два года
2025-09-05T18:20+0300
2025-09-05T18:20+0300
2025-09-05T18:20+0300
экономика
бизнес
суэцкий канал
санкт-петербург
мурманск
владимир путин
fesco
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/79/840697903_0:91:3111:1841_1920x0_80_0_0_42f596fd9c762a6694ad89ccadcb86a0.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в семь раз за два года, Суэцкий канал тоже подорожал - на 5-15% в зависимости от типа судна, на фоне растущих издержек интерес к Трансарктическому транспортному коридору будет увеличиваться, сообщила транспортная группа Fesco. "Растущие издержки заставляют грузоотправителей пересматривать логистику. Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в семь раз за два года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Суэцкий канал тоже подорожал - на 5-15% в зависимости от типа судна. На фоне растущих издержек интерес к Трансарктическому транспортному коридору будет только расти - он быстрее и безопаснее. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 августа текущего года разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора. При разработке этой модели предстоит определить инфраструктурного оператора Трансарктического транспортного коридора, ключевые показатели эффективности развития этого коридора и разработать систему их мониторинга. Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
суэцкий канал
санкт-петербург
мурманск
