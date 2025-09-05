https://1prime.ru/20250905/putin-861848520.html

Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Россия будет принимать участие, разумеется. Президент Путин будет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

