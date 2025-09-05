https://1prime.ru/20250905/putin-861850687.html
Такер Карлсон высказался о Путине
Такер Карлсон высказался о Путине - 05.09.2025, ПРАЙМ
Такер Карлсон высказался о Путине
Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом охарактеризовал Владимира Путина как самого эффективного лидера...
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом охарактеризовал Владимира Путина как самого эффективного лидера нашего времени. "Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин был самым эффективным лидером на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного", — отметил ведущий. По мнению Карлсона, благодаря Путину в России произошли улучшения, и люди там стали чувствовать себя более счастливыми. В июне, давая интервью немецкому изданию Bild, журналист отметил, что глава государства совершил огромную работу, подняв свою страну на новый уровень.
