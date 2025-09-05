Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.09.2025
Такер Карлсон высказался о Путине
Такер Карлсон высказался о Путине - 05.09.2025, ПРАЙМ
Такер Карлсон высказался о Путине
Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом охарактеризовал Владимира Путина как самого эффективного лидера... | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом охарактеризовал Владимира Путина как самого эффективного лидера нашего времени. "Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин был самым эффективным лидером на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного", — отметил ведущий. По мнению Карлсона, благодаря Путину в России произошли улучшения, и люди там стали чувствовать себя более счастливыми. В июне, давая интервью немецкому изданию Bild, журналист отметил, что глава государства совершил огромную работу, подняв свою страну на новый уровень.
владимир путин, такер карлсон, bild
Владимир Путин, Такер Карлсон, Bild
14:17 05.09.2025
 
Такер Карлсон высказался о Путине

Такер Карлсон считает Путина самым эффективным современным лидером

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом охарактеризовал Владимира Путина как самого эффективного лидера нашего времени.
"Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я имею в виду, что Путин был самым эффективным лидером на моей памяти. Я не могу назвать более эффективного", — отметил ведущий.
По мнению Карлсона, благодаря Путину в России произошли улучшения, и люди там стали чувствовать себя более счастливыми.
В июне, давая интервью немецкому изданию Bild, журналист отметил, что глава государства совершил огромную работу, подняв свою страну на новый уровень.
Трамп заявил, что полон решимости не испортить отношения с Путиным
