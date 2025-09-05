https://1prime.ru/20250905/putin-861853368.html
Новое заявление Рютте о Путине поразило журналиста
Новое заявление Рютте о Путине поразило журналиста
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X подверг критике резкое заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о президенте России Владимире Путине."Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин — губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России", — отметил он.Журналист также настоятельно порекомендовал лидерам ЕС "не дразнить медведя".Рютте на оборонном саммите Международного института стратегических исследований (IISS) в Праге призвал "не переоценивать мощь России и не воспринимать ее президента слишком серьезно".В 2024 году резкие замечания в адрес Путина сделали президент США Джо Байден и представитель Демократической партии Камала Харрис. Российский лидер, комментируя такие заявления, поступающие из-за рубежа, называл их слабостью со стороны их авторов.В 2024 году оскорбительные высказывания в адрес Путина позволял себе бывший тогда президентом США Джо Байден и представитель Демократической партии Камала Харрис. Российский лидер, комментируя бесцеремонные высказывания в свой адрес из-за рубежа, объяснял это бессилием их авторов.
