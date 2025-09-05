Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление Рютте о Путине поразило журналиста
Новое заявление Рютте о Путине поразило журналиста - 05.09.2025, ПРАЙМ
Новое заявление Рютте о Путине поразило журналиста
Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X подверг критике резкое заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о президенте России Владимире... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T15:02+0300
2025-09-05T15:03+0300
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X подверг критике резкое заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о президенте России Владимире Путине."Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин — губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России", — отметил он.Журналист также настоятельно порекомендовал лидерам ЕС "не дразнить медведя".Рютте на оборонном саммите Международного института стратегических исследований (IISS) в Праге призвал "не переоценивать мощь России и не воспринимать ее президента слишком серьезно".В 2024 году резкие замечания в адрес Путина сделали президент США Джо Байден и представитель Демократической партии Камала Харрис. Российский лидер, комментируя такие заявления, поступающие из-за рубежа, называл их слабостью со стороны их авторов.В 2024 году оскорбительные высказывания в адрес Путина позволял себе бывший тогда президентом США Джо Байден и представитель Демократической партии Камала Харрис. Российский лидер, комментируя бесцеремонные высказывания в свой адрес из-за рубежа, объяснял это бессилием их авторов.​
15:02 05.09.2025 (обновлено: 15:03 05.09.2025)
 
Новое заявление Рютте о Путине поразило журналиста

Христофору: Рютте пытается высмеять Путина, но даже ничего не знает о России

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X подверг критике резкое заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о президенте России Владимире Путине.
"Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин — губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России", — отметил он.
ВЭФ-2025. Пленарное заседание
В США испугались ответа Путина на планы Запада по Украине
14:20
Журналист также настоятельно порекомендовал лидерам ЕС "не дразнить медведя".
Рютте на оборонном саммите Международного института стратегических исследований (IISS) в Праге призвал "не переоценивать мощь России и не воспринимать ее президента слишком серьезно".
В 2024 году резкие замечания в адрес Путина сделали президент США Джо Байден и представитель Демократической партии Камала Харрис. Российский лидер, комментируя такие заявления, поступающие из-за рубежа, называл их слабостью со стороны их авторов.
В 2024 году оскорбительные высказывания в адрес Путина позволял себе бывший тогда президентом США Джо Байден и представитель Демократической партии Камала Харрис. Российский лидер, комментируя бесцеремонные высказывания в свой адрес из-за рубежа, объяснял это бессилием их авторов.​
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Такер Карлсон высказался о Путине
14:17
 
Заголовок открываемого материала