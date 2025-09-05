Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как жаль". Заявление Путина об Украине поразило британцев - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250905/putin-861870018.html
"Как жаль". Заявление Путина об Украине поразило британцев
"Как жаль". Заявление Путина об Украине поразило британцев - 05.09.2025, ПРАЙМ
"Как жаль". Заявление Путина об Украине поразило британцев
Читатели британского издания Financial Times активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о последствиях возможного присутствия западных военных... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T22:28+0300
2025-09-05T22:29+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
ес
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826626_0:22:3075:1752_1920x0_80_0_0_4501866e3e1cd9fa168f7960c6839278.jpg
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Читатели британского издания Financial Times активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о последствиях возможного присутствия западных военных сил на Украине."ЕС нужно вырвать клыки ради всего человечества. Европейцы в любом случае затеют новую мировую войну, этих неандертальцев хлебом не корми, дай повоевать", — написал один из комментаторов. "Если военные подразделения входят в зону конфликта, они тут же становятся законными целями, если же там будет установлен мир... они вовсе не нужны. Мы должны осознать, что происходит, провести разрядку и пойти на деэскалацию", — отметил другой."Готов поспорить, что европейские столицы по-тихому "включат заднюю", оценив потенциальные риски для жизни и благополучия своих военных и вспомогательного персонала", — предположил еще один из пользователей. "Как жаль: Трамп и Путин хотят мирного соглашения, а Украина — бесконечной конфронтации. Прискорбно все это", — заключили читатели. Накануне в пятницу Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что если войска НАТО окажутся на территории Украины, они станут законными целями для российской армии.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250905/putin-861853368.html
https://1prime.ru/20250905/cnn-861854919.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826626_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_0ee7c9d78ba6985c5d216ae422806745.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир путин, ес, нато, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, ЕС, НАТО, РОССИЯ
22:28 05.09.2025 (обновлено: 22:29 05.09.2025)
 

"Как жаль". Заявление Путина об Украине поразило британцев

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
ВЭФ-2025. Пленарное заседание
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Читатели британского издания Financial Times активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о последствиях возможного присутствия западных военных сил на Украине.
"ЕС нужно вырвать клыки ради всего человечества. Европейцы в любом случае затеют новую мировую войну, этих неандертальцев хлебом не корми, дай повоевать", — написал один из комментаторов.
Владимир Путин
Новое заявление Рютте о Путине поразило журналиста
15:02
"Если военные подразделения входят в зону конфликта, они тут же становятся законными целями, если же там будет установлен мир... они вовсе не нужны. Мы должны осознать, что происходит, провести разрядку и пойти на деэскалацию", — отметил другой.
"Готов поспорить, что европейские столицы по-тихому "включат заднюю", оценив потенциальные риски для жизни и благополучия своих военных и вспомогательного персонала", — предположил еще один из пользователей.
"Как жаль: Трамп и Путин хотят мирного соглашения, а Украина — бесконечной конфронтации. Прискорбно все это", — заключили читатели.
Накануне в пятницу Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что если войска НАТО окажутся на территории Украины, они станут законными целями для российской армии.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
В США заметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа
15:28
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинЕСНАТОРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала