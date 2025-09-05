https://1prime.ru/20250905/putin-861870018.html

"Как жаль". Заявление Путина об Украине поразило британцев

МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Читатели британского издания Financial Times активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о последствиях возможного присутствия западных военных сил на Украине."ЕС нужно вырвать клыки ради всего человечества. Европейцы в любом случае затеют новую мировую войну, этих неандертальцев хлебом не корми, дай повоевать", — написал один из комментаторов. "Если военные подразделения входят в зону конфликта, они тут же становятся законными целями, если же там будет установлен мир... они вовсе не нужны. Мы должны осознать, что происходит, провести разрядку и пойти на деэскалацию", — отметил другой."Готов поспорить, что европейские столицы по-тихому "включат заднюю", оценив потенциальные риски для жизни и благополучия своих военных и вспомогательного персонала", — предположил еще один из пользователей. "Как жаль: Трамп и Путин хотят мирного соглашения, а Украина — бесконечной конфронтации. Прискорбно все это", — заключили читатели. Накануне в пятницу Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что если войска НАТО окажутся на территории Украины, они станут законными целями для российской армии.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

украина, владимир путин, ес, нато, россия