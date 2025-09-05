Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.09.2025 В России выросли продажи бытовой техники для приготовления еды
В России выросли продажи бытовой техники для приготовления еды
В России выросли продажи бытовой техники для приготовления еды - 05.09.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи бытовой техники для приготовления еды
Продажи бытовой техники для приготовления еды в первом полугодии 2025 года выросли, в частности, хлебопечки и мультиварки стали покупать чаще на 4% и 8%... | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Продажи бытовой техники для приготовления еды в первом полугодии 2025 года выросли, в частности, хлебопечки и мультиварки стали покупать чаще на 4% и 8% соответственно, следует из исследования компании "М.Видео-Эльдорадо", которое есть у РИА Новости. "В первом полугодии 2025 года продажи хлебопечек выросли на 4% в штуках и 12% в деньгах, мультиварок - на 8% и 11% соответственно, а рынок микроволновых печей сохранился на уровне прошлого года", - говорится в исследовании. Уточняется, что за полгода продажи хлебопечек составили порядка 140 тысяч штук - на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период 2024 года. В стоимостном выражении продажи выросли до 1,25 миллиарда рублей с 1,2 миллиарда годом ранее. Лидерами стали марки Redmond, Kitfort и Gorenje. Мультиварок же купили в первом полугодии 622 тысячи на сумму в 36,9 миллиарда рублей против 575 тысяч на сумму в 32,9 миллиарда. Лидерство также занимает Redmond, затем идет Polaris и тройку закрывает Marta. Микроволновые печи остаются самыми крупными по объему продаж. В первой половине 2025 года россияне купили около 2,06 миллиона устройств - чуть больше чем в 2024 году. В денежном выражении также сопоставимо с уровнем 2024 года - 17,3 миллиарда рублей. Самые популярные марки: Gorenje, BBK и Hyundai. "Мы видим, что все больше покупателей выбирают технику, которая позволяет готовить дома разнообразные блюда... Мы ожидаем, что в осенне-зимний сезон спрос на такие устройства будет расти еще быстрее", - прокомментировал руководитель департамента МБТ компании "М.Видео-Эльдорадо" Николай Семенов. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
бизнес, м.видео-эльдорадо, hyundai, м.видео
Бизнес, М.Видео-Эльдорадо, Hyundai, М.Видео
05:00 05.09.2025
 
В России выросли продажи бытовой техники для приготовления еды

"М.Видео-Эльдорадо": продажи бытовой техники для приготовления еды выросли

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Продажи бытовой техники для приготовления еды в первом полугодии 2025 года выросли, в частности, хлебопечки и мультиварки стали покупать чаще на 4% и 8% соответственно, следует из исследования компании "М.Видео-Эльдорадо", которое есть у РИА Новости.
"В первом полугодии 2025 года продажи хлебопечек выросли на 4% в штуках и 12% в деньгах, мультиварок - на 8% и 11% соответственно, а рынок микроволновых печей сохранился на уровне прошлого года", - говорится в исследовании.
Уточняется, что за полгода продажи хлебопечек составили порядка 140 тысяч штук - на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период 2024 года. В стоимостном выражении продажи выросли до 1,25 миллиарда рублей с 1,2 миллиарда годом ранее. Лидерами стали марки Redmond, Kitfort и Gorenje.
Мультиварок же купили в первом полугодии 622 тысячи на сумму в 36,9 миллиарда рублей против 575 тысяч на сумму в 32,9 миллиарда. Лидерство также занимает Redmond, затем идет Polaris и тройку закрывает Marta.
Микроволновые печи остаются самыми крупными по объему продаж. В первой половине 2025 года россияне купили около 2,06 миллиона устройств - чуть больше чем в 2024 году. В денежном выражении также сопоставимо с уровнем 2024 года - 17,3 миллиарда рублей. Самые популярные марки: Gorenje, BBK и Hyundai.
"Мы видим, что все больше покупателей выбирают технику, которая позволяет готовить дома разнообразные блюда... Мы ожидаем, что в осенне-зимний сезон спрос на такие устройства будет расти еще быстрее", - прокомментировал руководитель департамента МБТ компании "М.Видео-Эльдорадо" Николай Семенов.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
 
БизнесМ.Видео-ЭльдорадоHyundaiМ.Видео
 
 
