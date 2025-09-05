Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгерская MOL готовится заключить соглашение о добыче газа в Азербайджане - 05.09.2025
Венгерская MOL готовится заключить соглашение о добыче газа в Азербайджане
БУДАПЕШТ, 5 сен - ПРАЙМ. Венгерская энергокомпания MOL готовится заключить соглашение, чтобы расширить свое присутствие на углеводородных месторождениях в Азербайджане и участвовать в добыче не только нефти, но и газа, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "MOL находится на грани заключения очередного соглашения, согласно которому она станет не только совладельцем, но и оператором ещё одного крупного азербайджанского месторождения. Достигнута договорённость о том, что, помимо добычи нефти, со следующего года начнётся и добыча природного газа с участием MOL в одном из крупнейших в мире углеводородных месторождений", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Министр напомнил, что в прошлом году 15% добычи углеводородов группы MOL, то есть около пяти миллионов баррелей нефти, пришлось на Азербайджан, где у венгерской компании есть доля в крупном месторождении. По словам Сийярто, другая венгерская нефтегазовая компания MVM за четыре месяца 2024 года добыла 382 миллиона кубометров природного газа с другого крупного углеводородного месторождения в Азербайджане. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
15:13 05.09.2025
 
Венгерская MOL готовится заключить соглашение о добыче газа в Азербайджане

Сийярто: MOL планирует расширить присутствие на месторождениях в Азербайджане

© flickr.com / allesokФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© flickr.com / allesok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 5 сен - ПРАЙМ. Венгерская энергокомпания MOL готовится заключить соглашение, чтобы расширить свое присутствие на углеводородных месторождениях в Азербайджане и участвовать в добыче не только нефти, но и газа, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"MOL находится на грани заключения очередного соглашения, согласно которому она станет не только совладельцем, но и оператором ещё одного крупного азербайджанского месторождения. Достигнута договорённость о том, что, помимо добычи нефти, со следующего года начнётся и добыча природного газа с участием MOL в одном из крупнейших в мире углеводородных месторождений", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Министр напомнил, что в прошлом году 15% добычи углеводородов группы MOL, то есть около пяти миллионов баррелей нефти, пришлось на Азербайджан, где у венгерской компании есть доля в крупном месторождении.
По словам Сийярто, другая венгерская нефтегазовая компания MVM за четыре месяца 2024 года добыла 382 миллиона кубометров природного газа с другого крупного углеводородного месторождения в Азербайджане.
В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.
Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
