Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/starlink-861837688.html
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink - 05.09.2025, ПРАЙМ
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink
Правительство Польши предлагает президенту новый законопроект, предусматривающий оплату работы украинских терминалов Starlink, сообщил журналистам заместитель... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T10:55+0300
2025-09-05T10:58+0300
экономика
польша
украина
киев
кароль навроцкий
starlink
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Правительство Польши предлагает президенту новый законопроект, предусматривающий оплату работы украинских терминалов Starlink, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Душчык. В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличие от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. В рамках этого закона Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву. По словам Душчыка, кабинет министров разработал новый законопроект, предусматривающий различные виды помощи Украине. "Starlink, конечно, находится в этом законе", - сказал он. Также замминистра уточнил, что закон позволяет Польше финансировать некоторые действия за границей.
https://1prime.ru/20250825/veto-861221280.html
польша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, киев, кароль навроцкий, starlink
Экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, Киев, Кароль Навроцкий, Starlink
10:55 05.09.2025 (обновлено: 10:58 05.09.2025)
 
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink

В Польше предложили президенту новый законопроект об оплате украинских Starlink

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© flickr.com / Terra Libera
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Правительство Польши предлагает президенту новый законопроект, предусматривающий оплату работы украинских терминалов Starlink, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Душчык.
В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличие от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. В рамках этого закона Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.
По словам Душчыка, кабинет министров разработал новый законопроект, предусматривающий различные виды помощи Украине.
"Starlink, конечно, находится в этом законе", - сказал он.
Также замминистра уточнил, что закон позволяет Польше финансировать некоторые действия за границей.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Навроцкий своим вето отменил финансирование Starlink, переданных Украине
25 августа, 17:31
 
ЭкономикаПОЛЬШАУКРАИНАКиевКароль НавроцкийStarlink
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала