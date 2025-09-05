https://1prime.ru/20250905/starlink-861837688.html
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink - 05.09.2025, ПРАЙМ
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink
Правительство Польши предлагает президенту новый законопроект, предусматривающий оплату работы украинских терминалов Starlink, сообщил журналистам заместитель... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T10:55+0300
2025-09-05T10:55+0300
2025-09-05T10:58+0300
экономика
польша
украина
киев
кароль навроцкий
starlink
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Правительство Польши предлагает президенту новый законопроект, предусматривающий оплату работы украинских терминалов Starlink, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Душчык. В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличие от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. В рамках этого закона Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву. По словам Душчыка, кабинет министров разработал новый законопроект, предусматривающий различные виды помощи Украине. "Starlink, конечно, находится в этом законе", - сказал он. Также замминистра уточнил, что закон позволяет Польше финансировать некоторые действия за границей.
https://1prime.ru/20250825/veto-861221280.html
польша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, киев, кароль навроцкий, starlink
Экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, Киев, Кароль Навроцкий, Starlink
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink
В Польше предложили президенту новый законопроект об оплате украинских Starlink
ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Правительство Польши предлагает президенту новый законопроект, предусматривающий оплату работы украинских терминалов Starlink, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Душчык.
В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличие от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. В рамках этого закона Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.
По словам Душчыка, кабинет министров разработал новый законопроект, предусматривающий различные виды помощи Украине.
"Starlink, конечно, находится в этом законе", - сказал он.
Также замминистра уточнил, что закон позволяет Польше финансировать некоторые действия за границей.
Навроцкий своим вето отменил финансирование Starlink, переданных Украине