Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink

2025-09-05T10:55+0300

2025-09-05T10:55+0300

2025-09-05T10:58+0300

ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Правительство Польши предлагает президенту новый законопроект, предусматривающий оплату работы украинских терминалов Starlink, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Душчык. В конце августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. Недовольство главы государства вызвало то, что закон предусматривал, что неработающие граждане Украины в отличие от других иностранцев получают в Польше бесплатную медицинскую помощь и социальные выплаты. В рамках этого закона Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву. По словам Душчыка, кабинет министров разработал новый законопроект, предусматривающий различные виды помощи Украине. "Starlink, конечно, находится в этом законе", - сказал он. Также замминистра уточнил, что закон позволяет Польше финансировать некоторые действия за границей.

2025

