Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС

Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС

2025-09-05T03:13+0300

экономика

китай

МЕХИКО, 5 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщил советник главы бразильского государства Селсу Аморим в интервью газете O Globo. "Си (Цзиньпин) подтвердил, что примет участие в заседании БРИКС по видеоконференции, созванном президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой для обсуждения мер по противодействию пошлинам и укреплению многосторонней системы с упором на Всемирную торговую организацию", - говорится в материале газеты со ссылкой на слова Аморима. По словам дипломата, решение Лулы о проведении 8 сентября внеочередного саммита связано с усилением торгового давления со стороны США, которые ввели новые тарифы на бразильские товары. Аморим отметил, что Бразилия и Китай намерены углублять сотрудничество в различных областях, включая экономику, инвестиции и финансы, а в перспективе и военную сферу. В Пекине он вручил китайскому лидеру письмо от президента Бразилии, посвященное развитию стратегического партнерства и глобальной реформе управления. По мнению советника Лулы да Силвы, система многосторонних отношений находится в кризисе, в связи с чем странам БРИКС необходимо активнее координировать позиции. Ранее Аморим присутствовал на военном параде в Китае, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны, и встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

