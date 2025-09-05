https://1prime.ru/20250905/tszinpin-861810938.html
Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС
Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T03:13+0300
2025-09-05T03:13+0300
2025-09-05T03:13+0300
экономика
мировая экономика
китай
бразилия
кнр
лула да силва
си цзиньпин
ван и
вто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861810938.jpg?1757031197
МЕХИКО, 5 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщил советник главы бразильского государства Селсу Аморим в интервью газете O Globo.
"Си (Цзиньпин) подтвердил, что примет участие в заседании БРИКС по видеоконференции, созванном президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой для обсуждения мер по противодействию пошлинам и укреплению многосторонней системы с упором на Всемирную торговую организацию", - говорится в материале газеты со ссылкой на слова Аморима.
По словам дипломата, решение Лулы о проведении 8 сентября внеочередного саммита связано с усилением торгового давления со стороны США, которые ввели новые тарифы на бразильские товары.
Аморим отметил, что Бразилия и Китай намерены углублять сотрудничество в различных областях, включая экономику, инвестиции и финансы, а в перспективе и военную сферу. В Пекине он вручил китайскому лидеру письмо от президента Бразилии, посвященное развитию стратегического партнерства и глобальной реформе управления.
По мнению советника Лулы да Силвы, система многосторонних отношений находится в кризисе, в связи с чем странам БРИКС необходимо активнее координировать позиции.
Ранее Аморим присутствовал на военном параде в Китае, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны, и встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
китай
бразилия
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, бразилия, кнр, лула да силва, си цзиньпин, ван и, вто
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, КНР, Лула да Силва, Си Цзиньпин, Ван И, ВТО
Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС
O Globo: Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС
МЕХИКО, 5 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщил советник главы бразильского государства Селсу Аморим в интервью газете O Globo.
"Си (Цзиньпин) подтвердил, что примет участие в заседании БРИКС по видеоконференции, созванном президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой для обсуждения мер по противодействию пошлинам и укреплению многосторонней системы с упором на Всемирную торговую организацию", - говорится в материале газеты со ссылкой на слова Аморима.
По словам дипломата, решение Лулы о проведении 8 сентября внеочередного саммита связано с усилением торгового давления со стороны США, которые ввели новые тарифы на бразильские товары.
Аморим отметил, что Бразилия и Китай намерены углублять сотрудничество в различных областях, включая экономику, инвестиции и финансы, а в перспективе и военную сферу. В Пекине он вручил китайскому лидеру письмо от президента Бразилии, посвященное развитию стратегического партнерства и глобальной реформе управления.
По мнению советника Лулы да Силвы, система многосторонних отношений находится в кризисе, в связи с чем странам БРИКС необходимо активнее координировать позиции.
Ранее Аморим присутствовал на военном параде в Китае, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны, и встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.