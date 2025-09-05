Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/tszinpin-861810938.html
Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС
Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T03:13+0300
2025-09-05T03:13+0300
экономика
мировая экономика
китай
бразилия
кнр
лула да силва
си цзиньпин
ван и
вто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861810938.jpg?1757031197
МЕХИКО, 5 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщил советник главы бразильского государства Селсу Аморим в интервью газете O Globo. "Си (Цзиньпин) подтвердил, что примет участие в заседании БРИКС по видеоконференции, созванном президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой для обсуждения мер по противодействию пошлинам и укреплению многосторонней системы с упором на Всемирную торговую организацию", - говорится в материале газеты со ссылкой на слова Аморима. По словам дипломата, решение Лулы о проведении 8 сентября внеочередного саммита связано с усилением торгового давления со стороны США, которые ввели новые тарифы на бразильские товары. Аморим отметил, что Бразилия и Китай намерены углублять сотрудничество в различных областях, включая экономику, инвестиции и финансы, а в перспективе и военную сферу. В Пекине он вручил китайскому лидеру письмо от президента Бразилии, посвященное развитию стратегического партнерства и глобальной реформе управления. По мнению советника Лулы да Силвы, система многосторонних отношений находится в кризисе, в связи с чем странам БРИКС необходимо активнее координировать позиции. Ранее Аморим присутствовал на военном параде в Китае, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны, и встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
китай
бразилия
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, бразилия, кнр, лула да силва, си цзиньпин, ван и, вто
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, КНР, Лула да Силва, Си Цзиньпин, Ван И, ВТО
03:13 05.09.2025
 
Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС

O Globo: Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 5 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил участие во внеочередном саммите БРИКС, который состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщил советник главы бразильского государства Селсу Аморим в интервью газете O Globo.
"Си (Цзиньпин) подтвердил, что примет участие в заседании БРИКС по видеоконференции, созванном президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой для обсуждения мер по противодействию пошлинам и укреплению многосторонней системы с упором на Всемирную торговую организацию", - говорится в материале газеты со ссылкой на слова Аморима.
По словам дипломата, решение Лулы о проведении 8 сентября внеочередного саммита связано с усилением торгового давления со стороны США, которые ввели новые тарифы на бразильские товары.
Аморим отметил, что Бразилия и Китай намерены углублять сотрудничество в различных областях, включая экономику, инвестиции и финансы, а в перспективе и военную сферу. В Пекине он вручил китайскому лидеру письмо от президента Бразилии, посвященное развитию стратегического партнерства и глобальной реформе управления.
По мнению советника Лулы да Силвы, система многосторонних отношений находится в кризисе, в связи с чем странам БРИКС необходимо активнее координировать позиции.
Ранее Аморим присутствовал на военном параде в Китае, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны, и встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙБРАЗИЛИЯКНРЛула да СилваСи ЦзиньпинВан ИВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала