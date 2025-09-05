https://1prime.ru/20250905/ukraina-861857935.html
В США сообщили Украине плохие новости после саммита в Париже
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Многие европейские государства до сих пор не готовы рисковать своими военнослужащими ради Украины, сообщает Responsible Statecraft."Даже когда европейские лидеры встретились в Париже в четверг, чтобы согласовать предложения по развертыванию войск, сохранялись серьезные сомнения относительно готовности стран рисковать своими войсками ради защиты Украины", — говорится в публикации.Встреча представителей коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что участники договорились укрепить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые войска на территории Украины как легитимные цели. Он отметил, что безопасность необходима как Киеву, так и Москве, однако такие гарантии еще не обсуждаются на серьезном уровне.
