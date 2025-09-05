Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ вывели часть подразделений с липцовского направления - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250905/vsu-861818444.html
ВСУ вывели часть подразделений с липцовского направления
ВСУ вывели часть подразделений с липцовского направления - 05.09.2025, ПРАЙМ
ВСУ вывели часть подразделений с липцовского направления
Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:52+0300
2025-09-05T08:09+0300
общество
харьковская область
украина
владимир путин
всу
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861818444.jpg?1757048958
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить ротацию оставшихся подразделений, а командир бригады укрывается в офисе так называемого главы харьковской военной администрации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на другие участки фронта", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подразделения вывели на покровское и купянское направления. В Липцах же, по словам собеседника агентства, полностью скована логистика ВСУ, у них нет возможности проводить ротацию оставшихся подразделений. "Комбриг 92-й бригады полковник Виталий Нащубский самоустранился от выполнения обязанностей и в настоящий момент укрывается в офисе главы Харьковской ОВА Синегубова", - сказал он. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
харьковская область
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , харьковская область, украина, владимир путин, всу
Общество , Харьковская область, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, Спецоперация на Украине
06:52 05.09.2025 (обновлено: 08:09 05.09.2025)
 
ВСУ вывели часть подразделений с липцовского направления

Командование ВСУ вывело часть подразделений с липцовского направления

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить ротацию оставшихся подразделений, а командир бригады укрывается в офисе так называемого главы харьковской военной администрации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на другие участки фронта", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что подразделения вывели на покровское и купянское направления.
В Липцах же, по словам собеседника агентства, полностью скована логистика ВСУ, у них нет возможности проводить ротацию оставшихся подразделений.
"Комбриг 92-й бригады полковник Виталий Нащубский самоустранился от выполнения обязанностей и в настоящий момент укрывается в офисе главы Харьковской ОВА Синегубова", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
 
Спецоперация на УкраинеОбществоХарьковская областьУКРАИНАВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала