ВСУ вывели часть подразделений с липцовского направления
ВСУ вывели часть подразделений с липцовского направления - 05.09.2025, ПРАЙМ
ВСУ вывели часть подразделений с липцовского направления
Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:52+0300
2025-09-05T06:52+0300
2025-09-05T08:09+0300
общество
харьковская область
украина
владимир путин
всу
спецоперация на украине
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить ротацию оставшихся подразделений, а командир бригады укрывается в офисе так называемого главы харьковской военной администрации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на другие участки фронта", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подразделения вывели на покровское и купянское направления. В Липцах же, по словам собеседника агентства, полностью скована логистика ВСУ, у них нет возможности проводить ротацию оставшихся подразделений. "Комбриг 92-й бригады полковник Виталий Нащубский самоустранился от выполнения обязанностей и в настоящий момент укрывается в офисе главы Харьковской ОВА Синегубова", - сказал он. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
харьковская область
украина
