"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России - 05.09.2025
Спецоперация на Украине
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России
Владимир Зеленский отказался от визита в Москву для участия в переговорах, что свидетельствует о его намерении затягивать конфликт, заявил выехавший с Украины... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T16:28+0300
2025-09-05T16:28+0300
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался от визита в Москву для участия в переговорах, что свидетельствует о его намерении затягивать конфликт, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Я не вижу ни одной причины не поехать в Москву ради мира. Кто против этого — тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия — тот торгует жизнями украинцев", — подчеркнул он.Дмитрук отметил, что перед Украиной стоит выбор: либо начать "прямой диалог ради спасения страны", либо продолжать "играть в чужую игру и ежедневно терять своих граждан".Ранее глава киевского режима отказался от идеи встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия, Зеленский приехал бы на переговоры, а не для капитуляции.​
16:28 05.09.2025
 
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России

Дмитрук раскритиковал решение Зеленского не ехать на переговоры в Москву

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался от визита в Москву для участия в переговорах, что свидетельствует о его намерении затягивать конфликт, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Я не вижу ни одной причины не поехать в Москву ради мира. Кто против этого — тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия — тот торгует жизнями украинцев", — подчеркнул он.
Дмитрук отметил, что перед Украиной стоит выбор: либо начать "прямой диалог ради спасения страны", либо продолжать "играть в чужую игру и ежедневно терять своих граждан".
Ранее глава киевского режима отказался от идеи встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия, Зеленский приехал бы на переговоры, а не для капитуляции.​
