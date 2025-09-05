https://1prime.ru/20250905/zelenskiy-861857426.html

"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России

"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России - 05.09.2025, ПРАЙМ

"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России

Владимир Зеленский отказался от визита в Москву для участия в переговорах, что свидетельствует о его намерении затягивать конфликт, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался от визита в Москву для участия в переговорах, что свидетельствует о его намерении затягивать конфликт, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Я не вижу ни одной причины не поехать в Москву ради мира. Кто против этого — тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия — тот торгует жизнями украинцев", — подчеркнул он.Дмитрук отметил, что перед Украиной стоит выбор: либо начать "прямой диалог ради спасения страны", либо продолжать "играть в чужую игру и ежедневно терять своих граждан".Ранее глава киевского режима отказался от идеи встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия, Зеленский приехал бы на переговоры, а не для капитуляции.​

