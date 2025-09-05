https://1prime.ru/20250905/zelenskiy-861857426.html
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России - 05.09.2025, ПРАЙМ
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России
Владимир Зеленский отказался от визита в Москву для участия в переговорах, что свидетельствует о его намерении затягивать конфликт, заявил выехавший с Украины... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T16:28+0300
2025-09-05T16:28+0300
2025-09-05T16:28+0300
спецоперация на украине
россия
москва
украина
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался от визита в Москву для участия в переговорах, что свидетельствует о его намерении затягивать конфликт, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Я не вижу ни одной причины не поехать в Москву ради мира. Кто против этого — тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия — тот торгует жизнями украинцев", — подчеркнул он.Дмитрук отметил, что перед Украиной стоит выбор: либо начать "прямой диалог ради спасения страны", либо продолжать "играть в чужую игру и ежедневно терять своих граждан".Ранее глава киевского режима отказался от идеи встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия, Зеленский приехал бы на переговоры, а не для капитуляции.
https://1prime.ru/20250905/putin-861853368.html
https://1prime.ru/20250905/zelenskiy-861814742.html
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, рада
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Рада
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского о России
Дмитрук раскритиковал решение Зеленского не ехать на переговоры в Москву