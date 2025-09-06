https://1prime.ru/20250906/belgorod-861883667.html

Водитель автобуса скончался в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ

Водитель автобуса скончался в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ - 06.09.2025, ПРАЙМ

Водитель автобуса скончался в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ

Беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, водитель скончался, один из пассажиров получил осколочные ранения, сообщил губернатор... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T11:23+0300

2025-09-06T11:23+0300

2025-09-06T11:23+0300

спецоперация на украине

общество

белгородская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/01/858096211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1618b47cd750b5d23142f414e84b8c5e.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, водитель скончался, один из пассажиров получил осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате удара ВСУ погиб один человек, ещё один получил ранения. На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что один из пассажиров, находящийся рядом с водителем, получил множественные осколочные ранения спины, лица и руки, бригада скорой доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается. Гладков подчеркнул, что третий пассажир, предварительно, не пострадал. Кроме того, транспортное средство уничтожено огнём.

https://1prime.ru/20250906/spetsoperatsiya-861879590.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белгородская область, всу