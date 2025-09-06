https://1prime.ru/20250906/belgorod-861883667.html
Водитель автобуса скончался в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ
Водитель автобуса скончался в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ - 06.09.2025, ПРАЙМ
Водитель автобуса скончался в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ
Беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, водитель скончался, один из пассажиров получил осколочные ранения, сообщил губернатор... | 06.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, водитель скончался, один из пассажиров получил осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате удара ВСУ погиб один человек, ещё один получил ранения. На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что один из пассажиров, находящийся рядом с водителем, получил множественные осколочные ранения спины, лица и руки, бригада скорой доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается. Гладков подчеркнул, что третий пассажир, предварительно, не пострадал. Кроме того, транспортное средство уничтожено огнём.
белгородская область
Водитель автобуса скончался в Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ
В Белгородской области после атаки ВСУ погиб водитель автобуса и пострадал пассажир
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус в Белгородской области, водитель скончался, один из пассажиров получил осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате удара ВСУ погиб один человек, ещё один получил ранения. На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что один из пассажиров, находящийся рядом с водителем, получил множественные осколочные ранения спины, лица и руки, бригада скорой доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается. Гладков подчеркнул, что третий пассажир, предварительно, не пострадал. Кроме того, транспортное средство уничтожено огнём.
