Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/dfo-861895883.html
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока - 06.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока
Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T21:03+0300
2025-09-06T21:08+0300
нефть
дальний восток
рф
амур
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102424_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_bb1573a40cd1b86e27d967f76cba01bf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Гидроэнергетика России" Олег Лушников. "Потенциал экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока России составляет 294 ТВт/ч (около 35% от общероссийского). В этом регионе гидроэнергетические ресурсы в основном сосредоточены в бассейнах рек Лена, Амур, Колыма", - рассказал он. Сейчас экономический потенциал рек Дальневосточного региона освоен примерно на 8%, добавил эксперт. В документах стратегического планирования развития энергетики в РФ перспективными к строительству названы всего три ГЭС: Нижне-Зейская ГЭС, Нижне-Ниманская ГЭС, Канкунская ГЭС с общей установленной мощностью 1,8 ГВт, то есть всего 15% от проработанного потенциала, рассказали в ассоциации. Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/eksport-861862206.html
дальний восток
рф
амур
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102424_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_ec928f3c63337e65fadb493eecca31e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, дальний восток, рф, амур, владимир путин
Нефть, Дальний Восток, РФ, Амур, Владимир Путин
21:03 06.09.2025 (обновлено: 21:08 06.09.2025)
 
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока

Лушников: потенциал гидроэнергетических ресурсов ДФО составляет около 35% от российского

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Гидроэнергетика России" Олег Лушников.
"Потенциал экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока России составляет 294 ТВт/ч (около 35% от общероссийского). В этом регионе гидроэнергетические ресурсы в основном сосредоточены в бассейнах рек Лена, Амур, Колыма", - рассказал он.
Сейчас экономический потенциал рек Дальневосточного региона освоен примерно на 8%, добавил эксперт.
В документах стратегического планирования развития энергетики в РФ перспективными к строительству названы всего три ГЭС: Нижне-Зейская ГЭС, Нижне-Ниманская ГЭС, Канкунская ГЭС с общей установленной мощностью 1,8 ГВт, то есть всего 15% от проработанного потенциала, рассказали в ассоциации.
Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Несырьевой экспорт из ДФО в Китай вырос на пять процентов в I полугодии
Вчера, 18:16
 
НефтьДальний ВостокРФАмурВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала