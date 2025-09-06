https://1prime.ru/20250906/dfo-861895883.html

Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока

Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока - 06.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока

Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T21:03+0300

2025-09-06T21:03+0300

2025-09-06T21:08+0300

нефть

дальний восток

рф

амур

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102424_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_bb1573a40cd1b86e27d967f76cba01bf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Гидроэнергетика России" Олег Лушников. "Потенциал экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока России составляет 294 ТВт/ч (около 35% от общероссийского). В этом регионе гидроэнергетические ресурсы в основном сосредоточены в бассейнах рек Лена, Амур, Колыма", - рассказал он. Сейчас экономический потенциал рек Дальневосточного региона освоен примерно на 8%, добавил эксперт. В документах стратегического планирования развития энергетики в РФ перспективными к строительству названы всего три ГЭС: Нижне-Зейская ГЭС, Нижне-Ниманская ГЭС, Канкунская ГЭС с общей установленной мощностью 1,8 ГВт, то есть всего 15% от проработанного потенциала, рассказали в ассоциации. Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250905/eksport-861862206.html

дальний восток

рф

амур

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, дальний восток, рф, амур, владимир путин