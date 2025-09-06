https://1prime.ru/20250906/dfo-861895883.html
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока - 06.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока
Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T21:03+0300
2025-09-06T21:03+0300
2025-09-06T21:08+0300
нефть
дальний восток
рф
амур
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102424_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_bb1573a40cd1b86e27d967f76cba01bf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока составляет около 35% от общероссийского, а точнее 294 ТВт/ч, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации "Гидроэнергетика России" Олег Лушников. "Потенциал экономически эффективных гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока России составляет 294 ТВт/ч (около 35% от общероссийского). В этом регионе гидроэнергетические ресурсы в основном сосредоточены в бассейнах рек Лена, Амур, Колыма", - рассказал он. Сейчас экономический потенциал рек Дальневосточного региона освоен примерно на 8%, добавил эксперт. В документах стратегического планирования развития энергетики в РФ перспективными к строительству названы всего три ГЭС: Нижне-Зейская ГЭС, Нижне-Ниманская ГЭС, Канкунская ГЭС с общей установленной мощностью 1,8 ГВт, то есть всего 15% от проработанного потенциала, рассказали в ассоциации. Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/eksport-861862206.html
дальний восток
рф
амур
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102424_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_ec928f3c63337e65fadb493eecca31e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, дальний восток, рф, амур, владимир путин
Нефть, Дальний Восток, РФ, Амур, Владимир Путин
Эксперт оценил потенциал гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока
Лушников: потенциал гидроэнергетических ресурсов ДФО составляет около 35% от российского