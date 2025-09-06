https://1prime.ru/20250906/donetsk-861872947.html

В Донецке начали создавать первый индустриальный парк

ДОНЕЦК, 6 сен - ПРАЙМ. В Донецке приступили к созданию первого в новых регионах индустриального парка, в рамках методической программы "Лидеры развития инфраструктуры", площадь которого составит 14,79 гектар, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян. "Мы сейчас уже приступили к созданию первого индустриального парка. Он называется индустриальный парк "Куйбышевский". Определили территорию, уже прошли ряд процедурных этапов по формированию земельного участка. И на этой площадке планируем создавать индустриальный парк. Площадь парка составляет более 14 гектар. Сроки реализации проекта по созданию парка с 2025 по 2031 год", - сказал Малхасян. Он подчеркнул, что создание парка проводится по поручению президента России Владимира Путина. "В первую очередь акцент сделан на том, чтобы мы запустили и восстановили простаивавшие предприятия с учетом новых экономических реалий. И здесь очень важно не забывать про поручение президента Российской Федерации Владимира Путина о необходимости создания индустриальных парков. Министерством промышленности и торговли РФ была поставлена задача порядка пяти индустриальных промышленных парков на территории ДНР до 2030 года", - отметил министр. В министерстве промышленности и торговли региона сообщили, что общий объем инвестиций в создание парка составит около 7 миллиардов рублей. В проект включены 5 производственных корпусов, цех металлоконструкций, 2 двухэтажных цеха для малого бизнеса, офисный центр, лаборатория и другое. Запуск первых производств запланирован не позднее конца 2027 года. А завершение строительства в 2030-2031 годах. Проект предусматривает размещение не менее 20 резидентов и создание 300 рабочих мест. Планируется, что новые предприятия войдут в технологическую кооперацию с формирующимся машиностроительным кластером ДНР, что позволит усилить эффект импортозамещения и интеграции в производственные цепочки.

