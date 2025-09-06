Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук: ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/eaes-861878077.html
Оверчук: ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой
Оверчук: ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой - 06.09.2025, ПРАЙМ
Оверчук: ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) смотрит на укрепление связей с Африкой, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T07:17+0300
2025-09-06T07:17+0300
экономика
россия
африка
владивосток
алексей оверчук
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861878077.jpg?1757132267
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) смотрит на укрепление связей с Африкой, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук. "ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой", - сказал Оверчук. Он отметил, что для ЕАЭС очень важно заниматься не только соглашениями о свободной торговле. "Беспрепятственное движение товаров зависит и от выполнения требований технических регламентов и стандартов. Если мы говорим о поставке импортных товаров на рынок ЕАЭС, то это означает их соответствие общим требованиям, которые есть в наших пяти странах, а чтобы в этом лучше разбираться, нашим торговым партнерам выгодно теснее сотрудничать с ЕАЭС", - заключил вице-премьер. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
африка
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, африка, владивосток, алексей оверчук, еаэс
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, Владивосток, Алексей Оверчук, ЕАЭС
07:17 06.09.2025
 
Оверчук: ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой

Вице-премьер Оверчук: ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) смотрит на укрепление связей с Африкой, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук.
"ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой", - сказал Оверчук.
Он отметил, что для ЕАЭС очень важно заниматься не только соглашениями о свободной торговле.
"Беспрепятственное движение товаров зависит и от выполнения требований технических регламентов и стандартов. Если мы говорим о поставке импортных товаров на рынок ЕАЭС, то это означает их соответствие общим требованиям, которые есть в наших пяти странах, а чтобы в этом лучше разбираться, нашим торговым партнерам выгодно теснее сотрудничать с ЕАЭС", - заключил вице-премьер.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯАФРИКАВладивостокАлексей ОверчукЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала