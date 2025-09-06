https://1prime.ru/20250906/eaes-861878077.html
Оверчук: ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) смотрит на укрепление связей с Африкой, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук.
"ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой", - сказал Оверчук.
Он отметил, что для ЕАЭС очень важно заниматься не только соглашениями о свободной торговле.
"Беспрепятственное движение товаров зависит и от выполнения требований технических регламентов и стандартов. Если мы говорим о поставке импортных товаров на рынок ЕАЭС, то это означает их соответствие общим требованиям, которые есть в наших пяти странах, а чтобы в этом лучше разбираться, нашим торговым партнерам выгодно теснее сотрудничать с ЕАЭС", - заключил вице-премьер.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
