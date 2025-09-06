Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Экспорт российских фармацевтических препаратов по итогам января-мая этого года вырос почти на 8%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "В целом за пять месяцев 2025 года экспорт фармацевтической продукции увеличился почти на 8%. Значительно выросли поставки фармпродукции в страны Африки, например, в Конго на 66%, Алжир на 226%, в Марокко на 510%", — отметил министр. Он добавил, что экспорт лекарств в африканские страны за пять месяцев увеличился на 16%. В основном это вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. Кроме того, увеличились поставки такой продукции в страны Южной Америки на 12%, за счет увеличения поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
бизнес, россия, рф, африка, конго, антон алиханов, минпромторг, вэф, вэф-25
Бизнес, РОССИЯ, РФ, АФРИКА, Конго, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ, ВЭФ-25
19:10 06.09.2025
 
Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств

Алиханов заявил, что экспорт российских лекарств в страны Африки вырос почти на 8%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФармацевтическая фабрика
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Экспорт российских фармацевтических препаратов по итогам января-мая этого года вырос почти на 8%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов РИА Новости в рамках ВЭФ-2025.
"В целом за пять месяцев 2025 года экспорт фармацевтической продукции увеличился почти на 8%. Значительно выросли поставки фармпродукции в страны Африки, например, в Конго на 66%, Алжир на 226%, в Марокко на 510%", — отметил министр.
Он добавил, что экспорт лекарств в африканские страны за пять месяцев увеличился на 16%. В основном это вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. Кроме того, увеличились поставки такой продукции в страны Южной Америки на 12%, за счет увеличения поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия успешно наращивает экспорт промтоваров, заявил Алиханов
14:32
 
