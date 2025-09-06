https://1prime.ru/20250906/lekarstva-861894041.html
Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств
Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств - 06.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств
Экспорт российских фармацевтических препаратов по итогам января-мая этого года вырос почти на 8%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов РИА Новости в... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T19:10+0300
2025-09-06T19:10+0300
2025-09-06T19:10+0300
бизнес
россия
рф
африка
конго
антон алиханов
минпромторг
вэф
вэф-25
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/98/833929807_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_b4688bfc98ae1bccec5c19cd07b695d9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Экспорт российских фармацевтических препаратов по итогам января-мая этого года вырос почти на 8%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "В целом за пять месяцев 2025 года экспорт фармацевтической продукции увеличился почти на 8%. Значительно выросли поставки фармпродукции в страны Африки, например, в Конго на 66%, Алжир на 226%, в Марокко на 510%", — отметил министр. Он добавил, что экспорт лекарств в африканские страны за пять месяцев увеличился на 16%. В основном это вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. Кроме того, увеличились поставки такой продукции в страны Южной Америки на 12%, за счет увеличения поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250906/eksport-861887562.html
рф
африка
конго
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/98/833929807_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_f9f07bd8da7c595077325778f7167958.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, африка, конго, антон алиханов, минпромторг, вэф, вэф-25
Бизнес, РОССИЯ, РФ, АФРИКА, Конго, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ, ВЭФ-25
Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств
Алиханов заявил, что экспорт российских лекарств в страны Африки вырос почти на 8%