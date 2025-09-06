https://1prime.ru/20250906/overchuk-861878160.html
Оверчук рассказал, к чему приведет создание ЕАЭС с Индией и Индонезией
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Создание зон свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Индией и Индонезией приведет к появлению рынка в 2,2 миллиарда человек, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"У нас сейчас на выходе соглашение с Индонезией. Огромная страна, огромный рынок. Надеемся, подпишем. Активизировались переговоры с Индией. Огромная экономика с 1,5 миллиарда потребителей. Техническое задание на ведение переговоров подписано, и у всех очень хороший настрой. Если все это произойдет, то в обозримой перспективе товаропроизводители из ЕАЭС будут иметь доступ к рынку с емкостью более 2,2 миллиарда человек", - сказал Оверчук. агентству на Восточном экономическом форуме.
Он напомнил также про сопряжение ЕАЭС с китайской инициативой "Пояс и путь".
"А это уже очень серьезно. И тогда мы сможем говорить о том, что действительно в Евразии сформирован макрорегион", - заключил Оверчук.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
