ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
2025-09-06T08:35+0300
ДОНЕЦК, 6 сен — ПРАЙМ. Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчёты FPV-дронов во взаимодействии с артиллерией 3-го армейского корпуса выявили и уничтожили пункт управления БПЛА противника. В результате слаженных действий подразделений ВСУ также лишились двух антенн связи", — говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу и активно оказывают давление на противника по переднему краю линии обороны.
