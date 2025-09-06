https://1prime.ru/20250906/spetsoperatsiya-861879590.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

2025-09-06T08:35+0300

спецоперация на украине

россия

всу

вс рф

минобороны рф

ДОНЕЦК, 6 сен — ПРАЙМ. Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчёты FPV-дронов во взаимодействии с артиллерией 3-го армейского корпуса выявили и уничтожили пункт управления БПЛА противника. В результате слаженных действий подразделений ВСУ также лишились двух антенн связи", — говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу и активно оказывают давление на противника по переднему краю линии обороны.

