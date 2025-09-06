https://1prime.ru/20250906/stavka-861639376.html

Два сценария для ключевой ставки: что задумал Банк России

2025-09-06

МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Ближайшее заседание, на котором будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки, Банк России проведет 12 сентября 2025 года. Здесь стоит оценить предыдущую динамику – в июне ставка была снижена до 20%, в июле до 18%. Возникает вопрос – сохранится ли текущая динамика "минус 2 процентных пункта" или мы всё-таки увидим минус 1. Рассмотрим оба варианта.Вариант 1. Снижение до 17%.По этому варианту произойдет плавное, осторожное смягчение при условии замедляющейся инфляции.Аргументы "за":Аргументы "против":Общая ситуация в экономике напряжена рядом факторов. Косвенные индикаторы это подтверждают: небольшое, но снижение металлургии, складские ставки также пошли вниз, что является сигналом проседающего спроса. Таким образом, нужны решительные меры и снижения на 1% может быть недостаточно для оперативной нормализации ситуации.Кроме того, непростая ситуация сложилась на рынке недвижимости и в ипотеке, участники которого ожидают резкого снижения ставки. А сфера строительства является очень важной для стимулирования роста ВВП страны. Снижения ставки ждут и экспортеры в ожидании последующего ослабления рубля. Последнее важно и для балансирования бюджета страны.В целом, по этому варианту будет наблюдаться более плавное снижение доходностей, банки начнут постепенно удешевлять стоимость кредитных средств, что резче проявится в потребительском кредитовании, более консервативно в корпоративном. В недвижимости резкого разворота пока не будет, слишком инерционен этот сегмент, а элитная недвижимость вовсе продолжит жить своей жизнью. Курс рубля по отношению к валютам останется в боковике с умеренной волатильностью, сильного ослабления нацвалюты такой шаг не даёт.Вариант 2. Снижение до 16%.По этому варианту Банк России будет отталкиваться от переохлаждения экономики России и пойдет на ускоренную поддержку спроса. Ставка доходности в этом варианте может быть выше инфляции на пару процентных пунктов, но импульс в кредитование будет дан гораздо более существенный.Аргументы "за":На сегодняшний день очевидно, что экономике нужна решительная поддержка и стимулирование. ВВП хоть и показывает в своей динамике рост в 1,1% год к году, но этого недостаточно по сравнению с ближайшими дружественными странами, например, по ШОС. Для сравнения, по итогам июля 2025 года динамика ВВП (по данным МВФ) Киргизии +6,8%, Таджикистана +6,7%, Индии +6,4%, Узбекистана +5,9%, Казахстана +5,0%, Китая +4,8%, Беларуси +2,8%, Пакистана +2,7%, Ирана +0,6%.Ускоренное смягчение ключевой ставки позволит снизить стоимость оборотных средств и капитальные расходы хозяйствующих субъектов, что особенно важно для малого и среднего бизнеса. Оживление в кредитовании позволит простимулировать рынки, в частности, строительный сектор, оказывающий существенный мультипликативный эффект на экономику страны. Более слабый рубль позволит увеличить рублёвую выручку и неналоговые доходы бюджета.Аргументы "против":Главное опасение – инфляционная нестабильность, т.е. можно потерять то, за что боролся и чего больше всего опасается Банк России. Уже сейчас после летнего снижения наблюдается рост кредитования в потребкредитовании - количество ссуд выросло на 11% месяц к месяцу в июле, по кредитным картам +7,9% месяц к месяцу. Агрессивная серия снижений может затормозить дезинфляционный процесс. В банковской сфере резкое удешевление ставок при всё ещё высоких депозитных ставках сжимает банковскую маржу, а значит банки начнут отворачиваться от "пограничных" заёмщиков, ужесточать требования, повышать комиссионные надбавки к стоимости кредита.По этому варианту короткие облигации быстрее и сильнее вырастут в цене, будет наблюдаться более динамичное удешевление кредитов и ипотеки, за счет чего проявится отложенный спрос (в частности, по потребительскому и автомобильному сегментам). Рубль, скорее всего, ослабнет сильнее, от чего экспортёрам станет полегче, а импортеры будут вынуждены поднимать цены. По инфляции будет повышен риск ускорения, что Банк России предпримет гасить нормированием и коммуникацией с рынком.Если же выбирать из двух вариантов, оценивать их реалистичность, то мягкое снижение на 100 п.п. более логично и естественнее для стандартной политики Банка России. Но с учетом сложившейся ситуации охлаждения в экономике и уже проявляющегося из-за этого давления на мегарегулятор со стороны различных групп интересов, вполне может состояться снижение на 200 п.п. Итоговое слово - за правительством РФ. По направленности и интонации его позиции можно будет сделать конечный вывод. Кроме того, будет отталкиваться от поручения президента РФ достичь инфляции в 6-7%.Автор - Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова

