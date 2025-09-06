Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два сценария для ключевой ставки: что задумал Банк России - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/stavka-861639376.html
Два сценария для ключевой ставки: что задумал Банк России
Два сценария для ключевой ставки: что задумал Банк России - 06.09.2025, ПРАЙМ
Два сценария для ключевой ставки: что задумал Банк России
Ближайшее заседание, на котором будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки, Банк России проведет 12 сентября 2025 года. Здесь стоит оценить предыдущую... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T05:05+0300
2025-09-06T05:05+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
финансы
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861639376.jpg?1757124302
МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Ближайшее заседание, на котором будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки, Банк России проведет 12 сентября 2025 года. Здесь стоит оценить предыдущую динамику – в июне ставка была снижена до 20%, в июле до 18%. Возникает вопрос – сохранится ли текущая динамика "минус 2 процентных пункта" или мы всё-таки увидим минус 1. Рассмотрим оба варианта.Вариант 1. Снижение до 17%.По этому варианту произойдет плавное, осторожное смягчение при условии замедляющейся инфляции.Аргументы "за":Аргументы "против":Общая ситуация в экономике напряжена рядом факторов. Косвенные индикаторы это подтверждают: небольшое, но снижение металлургии, складские ставки также пошли вниз, что является сигналом проседающего спроса. Таким образом, нужны решительные меры и снижения на 1% может быть недостаточно для оперативной нормализации ситуации.Кроме того, непростая ситуация сложилась на рынке недвижимости и в ипотеке, участники которого ожидают резкого снижения ставки. А сфера строительства является очень важной для стимулирования роста ВВП страны. Снижения ставки ждут и экспортеры в ожидании последующего ослабления рубля. Последнее важно и для балансирования бюджета страны.В целом, по этому варианту будет наблюдаться более плавное снижение доходностей, банки начнут постепенно удешевлять стоимость кредитных средств, что резче проявится в потребительском кредитовании, более консервативно в корпоративном. В недвижимости резкого разворота пока не будет, слишком инерционен этот сегмент, а элитная недвижимость вовсе продолжит жить своей жизнью. Курс рубля по отношению к валютам останется в боковике с умеренной волатильностью, сильного ослабления нацвалюты такой шаг не даёт.Вариант 2. Снижение до 16%.По этому варианту Банк России будет отталкиваться от переохлаждения экономики России и пойдет на ускоренную поддержку спроса. Ставка доходности в этом варианте может быть выше инфляции на пару процентных пунктов, но импульс в кредитование будет дан гораздо более существенный.Аргументы "за":На сегодняшний день очевидно, что экономике нужна решительная поддержка и стимулирование. ВВП хоть и показывает в своей динамике рост в 1,1% год к году, но этого недостаточно по сравнению с ближайшими дружественными странами, например, по ШОС. Для сравнения, по итогам июля 2025 года динамика ВВП (по данным МВФ) Киргизии +6,8%, Таджикистана +6,7%, Индии +6,4%, Узбекистана +5,9%, Казахстана +5,0%, Китая +4,8%, Беларуси +2,8%, Пакистана +2,7%, Ирана +0,6%.Ускоренное смягчение ключевой ставки позволит снизить стоимость оборотных средств и капитальные расходы хозяйствующих субъектов, что особенно важно для малого и среднего бизнеса. Оживление в кредитовании позволит простимулировать рынки, в частности, строительный сектор, оказывающий существенный мультипликативный эффект на экономику страны. Более слабый рубль позволит увеличить рублёвую выручку и неналоговые доходы бюджета.Аргументы "против":Главное опасение – инфляционная нестабильность, т.е. можно потерять то, за что боролся и чего больше всего опасается Банк России. Уже сейчас после летнего снижения наблюдается рост кредитования в потребкредитовании - количество ссуд выросло на 11% месяц к месяцу в июле, по кредитным картам +7,9% месяц к месяцу. Агрессивная серия снижений может затормозить дезинфляционный процесс. В банковской сфере резкое удешевление ставок при всё ещё высоких депозитных ставках сжимает банковскую маржу, а значит банки начнут отворачиваться от "пограничных" заёмщиков, ужесточать требования, повышать комиссионные надбавки к стоимости кредита.По этому варианту короткие облигации быстрее и сильнее вырастут в цене, будет наблюдаться более динамичное удешевление кредитов и ипотеки, за счет чего проявится отложенный спрос (в частности, по потребительскому и автомобильному сегментам). Рубль, скорее всего, ослабнет сильнее, от чего экспортёрам станет полегче, а импортеры будут вынуждены поднимать цены. По инфляции будет повышен риск ускорения, что Банк России предпримет гасить нормированием и коммуникацией с рынком.Если же выбирать из двух вариантов, оценивать их реалистичность, то мягкое снижение на 100 п.п. более логично и естественнее для стандартной политики Банка России. Но с учетом сложившейся ситуации охлаждения в экономике и уже проявляющегося из-за этого давления на мегарегулятор со стороны различных групп интересов, вполне может состояться снижение на 200 п.п. Итоговое слово - за правительством РФ. По направленности и интонации его позиции можно будет сделать конечный вывод. Кроме того, будет отталкиваться от поручения президента РФ достичь инфляции в 6-7%.Автор - Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова
https://1prime.ru/20250902/dokhody-861593861.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Михаил Гордиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg
Михаил Гордиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии, финансы, инфляция в россии
Мнения аналитиков, ставка Банка России, Финансы, инфляция в России
05:05 06.09.2025
 
Два сценария для ключевой ставки: что задумал Банк России

Экономист Гордиенко: Банк России может повторить сценарий снижения ставки на 2%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова
Михаил Гордиенко
Профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова
Все материалы
МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Ближайшее заседание, на котором будет решаться дальнейшая судьба ключевой ставки, Банк России проведет 12 сентября 2025 года. Здесь стоит оценить предыдущую динамику – в июне ставка была снижена до 20%, в июле до 18%. Возникает вопрос – сохранится ли текущая динамика "минус 2 процентных пункта" или мы всё-таки увидим минус 1. Рассмотрим оба варианта.

Вариант 1. Снижение до 17%.

По этому варианту произойдет плавное, осторожное смягчение при условии замедляющейся инфляции.
Аргументы "за":
  • Во-первых, сохраняющиеся инфляционные ожидания, поскольку больший шаг по снижению может усилить рост цен по услугам и тарифам. Едва стабилизировавшиеся ожидания по инфляции в августе снова пошли вверх.
  • Во-вторых, ситуация в экономике хоть и характеризуется торможением, но плавная коррекция ставки позволит поддержать кредитование, не ломая сформированный, по словам Банка России, дезинфляционный тренд.
  • В-третьих, отечественная валюта испытает меньшее давление на курс, что позволит избежать резкого её ослабления.
Аргументы "против":
Общая ситуация в экономике напряжена рядом факторов. Косвенные индикаторы это подтверждают: небольшое, но снижение металлургии, складские ставки также пошли вниз, что является сигналом проседающего спроса. Таким образом, нужны решительные меры и снижения на 1% может быть недостаточно для оперативной нормализации ситуации.
Кроме того, непростая ситуация сложилась на рынке недвижимости и в ипотеке, участники которого ожидают резкого снижения ставки. А сфера строительства является очень важной для стимулирования роста ВВП страны. Снижения ставки ждут и экспортеры в ожидании последующего ослабления рубля. Последнее важно и для балансирования бюджета страны.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Доходы по вкладам уже не те? Куда теперь нести свои деньги
2 сентября, 07:07
В целом, по этому варианту будет наблюдаться более плавное снижение доходностей, банки начнут постепенно удешевлять стоимость кредитных средств, что резче проявится в потребительском кредитовании, более консервативно в корпоративном. В недвижимости резкого разворота пока не будет, слишком инерционен этот сегмент, а элитная недвижимость вовсе продолжит жить своей жизнью. Курс рубля по отношению к валютам останется в боковике с умеренной волатильностью, сильного ослабления нацвалюты такой шаг не даёт.

Вариант 2. Снижение до 16%.

По этому варианту Банк России будет отталкиваться от переохлаждения экономики России и пойдет на ускоренную поддержку спроса. Ставка доходности в этом варианте может быть выше инфляции на пару процентных пунктов, но импульс в кредитование будет дан гораздо более существенный.
Аргументы "за":
На сегодняшний день очевидно, что экономике нужна решительная поддержка и стимулирование. ВВП хоть и показывает в своей динамике рост в 1,1% год к году, но этого недостаточно по сравнению с ближайшими дружественными странами, например, по ШОС. Для сравнения, по итогам июля 2025 года динамика ВВП (по данным МВФ) Киргизии +6,8%, Таджикистана +6,7%, Индии +6,4%, Узбекистана +5,9%, Казахстана +5,0%, Китая +4,8%, Беларуси +2,8%, Пакистана +2,7%, Ирана +0,6%.
Ускоренное смягчение ключевой ставки позволит снизить стоимость оборотных средств и капитальные расходы хозяйствующих субъектов, что особенно важно для малого и среднего бизнеса. Оживление в кредитовании позволит простимулировать рынки, в частности, строительный сектор, оказывающий существенный мультипликативный эффект на экономику страны. Более слабый рубль позволит увеличить рублёвую выручку и неналоговые доходы бюджета.
Аргументы "против":
Главное опасение – инфляционная нестабильность, т.е. можно потерять то, за что боролся и чего больше всего опасается Банк России. Уже сейчас после летнего снижения наблюдается рост кредитования в потребкредитовании - количество ссуд выросло на 11% месяц к месяцу в июле, по кредитным картам +7,9% месяц к месяцу. Агрессивная серия снижений может затормозить дезинфляционный процесс. В банковской сфере резкое удешевление ставок при всё ещё высоких депозитных ставках сжимает банковскую маржу, а значит банки начнут отворачиваться от "пограничных" заёмщиков, ужесточать требования, повышать комиссионные надбавки к стоимости кредита.
По этому варианту короткие облигации быстрее и сильнее вырастут в цене, будет наблюдаться более динамичное удешевление кредитов и ипотеки, за счет чего проявится отложенный спрос (в частности, по потребительскому и автомобильному сегментам). Рубль, скорее всего, ослабнет сильнее, от чего экспортёрам станет полегче, а импортеры будут вынуждены поднимать цены. По инфляции будет повышен риск ускорения, что Банк России предпримет гасить нормированием и коммуникацией с рынком.
Если же выбирать из двух вариантов, оценивать их реалистичность, то мягкое снижение на 100 п.п. более логично и естественнее для стандартной политики Банка России. Но с учетом сложившейся ситуации охлаждения в экономике и уже проявляющегося из-за этого давления на мегарегулятор со стороны различных групп интересов, вполне может состояться снижение на 200 п.п. Итоговое слово - за правительством РФ. По направленности и интонации его позиции можно будет сделать конечный вывод. Кроме того, будет отталкиваться от поручения президента РФ достичь инфляции в 6-7%.
Автор - Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковставка Банка РоссииФинансыинфляция в России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала