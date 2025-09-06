https://1prime.ru/20250906/sukhogruz-861885972.html
В Ростовской области сняли с мели сухогруз
В Ростовской области сняли с мели сухогруз - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Ростовской области сняли с мели сухогруз
Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T13:26+0300
2025-09-06T13:26+0300
2025-09-06T13:26+0300
происшествия
ростовская область
росморречфлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83945/74/839457496_0:0:3457:1946_1920x0_80_0_0_c31fd7aa375002d3be91f81b5d7e0415.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. СМИ в субботу сообщали, что сухогруз "Русич-5" сел на мель на реке Дон вблизи города Константиновск при выходе из гидроузла. В сообщениях отмечалось, что на борту находились 12 человек, информации о пострадавших не было. "Вчера, 5 сентября в 22.30 (мск - ред.) сухогруз "Русич-5" был снят с мели. Повреждений корпуса и водотечности нет", - сообщили в Росморречфлоте.
https://1prime.ru/20250830/sudno-861501175.html
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83945/74/839457496_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_1859f994611b95597e86646fb616c77a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, росморречфлот
Происшествия, Ростовская область, Росморречфлот
В Ростовской области сняли с мели сухогруз
В Ростовской области сняли с мели сухогруз "Русич-5"
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
СМИ в субботу сообщали, что сухогруз "Русич-5" сел на мель на реке Дон вблизи города Константиновск при выходе из гидроузла. В сообщениях отмечалось, что на борту находились 12 человек, информации о пострадавших не было.
"Вчера, 5 сентября в 22.30 (мск - ред.) сухогруз "Русич-5" был снят с мели. Повреждений корпуса и водотечности нет", - сообщили в Росморречфлоте.
В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами, пострадал ребенок