В Ростовской области сняли с мели сухогруз
2025-09-06T13:26+0300
2025-09-06T13:26+0300
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. СМИ в субботу сообщали, что сухогруз "Русич-5" сел на мель на реке Дон вблизи города Константиновск при выходе из гидроузла. В сообщениях отмечалось, что на борту находились 12 человек, информации о пострадавших не было. "Вчера, 5 сентября в 22.30 (мск - ред.) сухогруз "Русич-5" был снят с мели. Повреждений корпуса и водотечности нет", - сообщили в Росморречфлоте.
13:26 06.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
СМИ в субботу сообщали, что сухогруз "Русич-5" сел на мель на реке Дон вблизи города Константиновск при выходе из гидроузла. В сообщениях отмечалось, что на борту находились 12 человек, информации о пострадавших не было.
"Вчера, 5 сентября в 22.30 (мск - ред.) сухогруз "Русич-5" был снят с мели. Повреждений корпуса и водотечности нет", - сообщили в Росморречфлоте.
Заголовок открываемого материала