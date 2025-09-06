https://1prime.ru/20250906/sukhogruz-861885972.html

В Ростовской области сняли с мели сухогруз

В Ростовской области сняли с мели сухогруз - 06.09.2025, ПРАЙМ

В Ростовской области сняли с мели сухогруз

Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T13:26+0300

2025-09-06T13:26+0300

2025-09-06T13:26+0300

происшествия

ростовская область

росморречфлот

https://cdnn.1prime.ru/img/83945/74/839457496_0:0:3457:1946_1920x0_80_0_0_c31fd7aa375002d3be91f81b5d7e0415.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. СМИ в субботу сообщали, что сухогруз "Русич-5" сел на мель на реке Дон вблизи города Константиновск при выходе из гидроузла. В сообщениях отмечалось, что на борту находились 12 человек, информации о пострадавших не было. "Вчера, 5 сентября в 22.30 (мск - ред.) сухогруз "Русич-5" был снят с мели. Повреждений корпуса и водотечности нет", - сообщили в Росморречфлоте.

https://1prime.ru/20250830/sudno-861501175.html

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростовская область, росморречфлот