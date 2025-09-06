https://1prime.ru/20250906/ukraina-861891607.html

В Британии указали на одну деталь в планах "коалиции желающих" по Украине

МОСКВА, 6 сент. — ПРАЙМ. Несколько государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", категорически отказываются отправлять свои войска на Украину, заметил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X."Коалиция желающих" включает страны, не желающие отправлять свои войска на Украину", — написал он.В Париже в четверг состоялась встреча участников "коалиции желающих" в смешанном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По информации агентства Bloomberg, полученной от источника, стороны пришли к соглашению усилить Украину до такого состояния, чтобы она стала "дикобразом" и впредь не могла бы стать "объектом военной агрессии" даже после завершения конфликта. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече "коалиции желающих" представила предложение о механизме коллективной защиты Украины, основанный на статье 5 устава НАТО, и вновь подтвердила, что Италия не готова направлять своих военных в составе какого-либо западного контингента для поддержания мира, говорится в заявлении правительственного Дворца Киджи. После встречи лидеров стран "коалиции желающих" польский премьер Дональд Туск также подчеркнул, что Польша "не рассматривает возможность отправки солдат на Украину, даже после окончания войны". Он отметил, что Польша берет на себя обязательство по логистической поддержке предполагаемой иностранной военной миссии на территории Украины.

