https://1prime.ru/20250906/ukraina-861891607.html
В Британии указали на одну деталь в планах "коалиции желающих" по Украине
В Британии указали на одну деталь в планах "коалиции желающих" по Украине - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Британии указали на одну деталь в планах "коалиции желающих" по Украине
Несколько государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", категорически отказываются отправлять свои войска на Украину, заметил британский журналист, | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T17:15+0300
2025-09-06T17:15+0300
2025-09-06T17:15+0300
спецоперация на украине
украина
италия
польша
кир стармер
эммануэль макрон
дональд туск
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 6 сент. — ПРАЙМ. Несколько государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", категорически отказываются отправлять свои войска на Украину, заметил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X."Коалиция желающих" включает страны, не желающие отправлять свои войска на Украину", — написал он.В Париже в четверг состоялась встреча участников "коалиции желающих" в смешанном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По информации агентства Bloomberg, полученной от источника, стороны пришли к соглашению усилить Украину до такого состояния, чтобы она стала "дикобразом" и впредь не могла бы стать "объектом военной агрессии" даже после завершения конфликта. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече "коалиции желающих" представила предложение о механизме коллективной защиты Украины, основанный на статье 5 устава НАТО, и вновь подтвердила, что Италия не готова направлять своих военных в составе какого-либо западного контингента для поддержания мира, говорится в заявлении правительственного Дворца Киджи. После встречи лидеров стран "коалиции желающих" польский премьер Дональд Туск также подчеркнул, что Польша "не рассматривает возможность отправки солдат на Украину, даже после окончания войны". Он отметил, что Польша берет на себя обязательство по логистической поддержке предполагаемой иностранной военной миссии на территории Украины.
https://1prime.ru/20250906/ukraina-861891301.html
https://1prime.ru/20250906/fitso-861889387.html
украина
италия
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, италия, польша, кир стармер, эммануэль макрон, дональд туск, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, ПОЛЬША, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, НАТО
В Британии указали на одну деталь в планах "коалиции желающих" по Украине
Журналист Лафлэнд: страны коалиции желающих не хотят отправлять войска на Украину