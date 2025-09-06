На Западе предупредили о катастрофе из-за планов Европы по Украине
Die Zeit: обещание некоторых стран ЕС отправить войска на Украину нанесет ей урон
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Намерение некоторых стран-участниц "коалиции желающих" отправить войска на Украину негативно скажется на Киеве и всей Европе, передает Die Zeit.
"Европа обещает взять на себя обязательство обеспечивать безопасность Украины посредством военной силы. Однако это возможно лишь в мирное время, при поддержке США и с согласием России. <…> Чтобы удержать президента США Дональда Трампа, европейцы, конечно, не должны слишком открыто демонстрировать свою уязвимость. Но такое красноречивое выступление, как в Париже, где (президент Франции Эманнуэль— Прим. ред.) Макрон и (глава Еврокомиссия Урсула — Прим. ред.) фон дер Ляйен делают вид, что Европа готова к миротворческой миссии на Украине, скорее всего, только навредит", — подчеркивается в статье.
Издание отмечает, что европейские лидеры пытаются показать американскому президенту, что они не собираются перекладывать военные обязанности только на Соединенные Штаты. Однако подчеркивается, что администрация Трампа "с удовольствием оставила бы эту миссию европейским союзникам".
В Париже 4 сентября состоялась встреча "коалиции желающих" с участием Владимира Зеленского. По итогам мероприятия, президент Франции заявил о готовности 26 стран направить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.
На пленарном заседании ВЭФ в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные цели для поражения. По его словам, вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для Москвы. Хотя каждая страна имеет право самостоятельно определять способы обеспечения своей безопасности, такие решения должны учитывать и безопасность России, подчеркнул президент. Также Путин упомянул, что открыт для диалога с украинской стороной, но не видит в этом практической пользы.
