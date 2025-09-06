https://1prime.ru/20250906/yakovenko-861881562.html
В Совбезе прокомментировали переименование Минобороны США
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Переименование министерства обороны США в министерство войны отражает общий тренд в западной политике на "мир через силу", заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. "Это переименование отражает общий тренд в западной политике, а именно курс на "мир через силу". Под этим подписался и Трамп. Но тогда речь идет о демонтаже всей послевоенной системы с опорой на ООН и принципы ее Устава. Ключевым положением этой системы является отказ от применения силы для решения международных споров, который был уравновешен правом на самооборону по статье 51 Устава, отсюда отказ и англичан от своего War Office, и защитой прав человека и меньшинств", - сказал Яковенко в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума. Он напомнил, что на уровне великих держав был специально предусмотрен принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, что побуждало их договариваться между собой. "В украинском вопросе Запад пошел в обход Совета Безопасности и пытался действовать через Генассамблею, где у России нет права вето. Но важнее другое: Запад подорвал доверие к себе, когда Франсуа Олланд и Ангела Меркель заявили, что вовсе не собирались выполнять Минские соглашения от февраля 2015 года, которые были одобрены СБ ООН, то есть с участием США", - подчеркнул Яковенко. По его словам, поддержка создания на Украине этноцентричного, по сути, расистского государства, отсылает к межвоенному периоду 1918-1939 годов, когда агрессивный национализм в различных обличьях привел к развязыванию Второй мировой. "Таким образом, Запад сбрасывает маски, и все встает на свои места в его политике. Другими словами, под вопросом не только Ялтинско-Потсдамское урегулирование в Европе, частью которого стало создание ООН, но и Версальское по итогам Первой мировой. Кстати, без участия Москвы — иначе оно было бы справедливым и прочным. Есть над чем задуматься", - заключил Яковенко.
