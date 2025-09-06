https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861896132.html
"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина
"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина - 06.09.2025, ПРАЙМ
"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина
Владимир Зеленский избегает переговоров с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным, так как привык следовать указаниям Запада, пишет каирский... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T21:32+0300
2025-09-06T21:32+0300
2025-09-06T21:32+0300
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский избегает переговоров с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным, так как привык следовать указаниям Запада, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."Очевидно, российский президент не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится", — говорится в публикации.Исследователь отметил, что Зеленский "привык действовать в связке с западными лидерами", прежде всего с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Ранее в среду Путин заявил, что глава киевского режима может приехать в Москву, если готов к встрече. Позже Зеленский отклонил предложение Путина посетить Москву, парадоксально отметив, что открыт к встрече "в любом формате".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина
infoBRICS: Зеленский боится личной встречи с Путиным, поскольку привык быть пешкой Запада