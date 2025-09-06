Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861896132.html
"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина
"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина - 06.09.2025, ПРАЙМ
"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина
Владимир Зеленский избегает переговоров с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным, так как привык следовать указаниям Запада, пишет каирский... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T21:32+0300
2025-09-06T21:32+0300
спецоперация на украине
москва
запад
германия
владимир зеленский
владимир путин
урсула фон дер ляйен
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский избегает переговоров с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным, так как привык следовать указаниям Запада, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."Очевидно, российский президент не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится", — говорится в публикации.Исследователь отметил, что Зеленский "привык действовать в связке с западными лидерами", прежде всего с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Ранее в среду Путин заявил, что глава киевского режима может приехать в Москву, если готов к встрече. Позже Зеленский отклонил предложение Путина посетить Москву, парадоксально отметив, что открыт к встрече "в любом формате".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250906/ukraina-861895167.html
https://1prime.ru/20250906/ukraina-861894942.html
москва
запад
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, запад, германия, владимир зеленский, владимир путин, урсула фон дер ляйен, украина, россия
Спецоперация на Украине, МОСКВА, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, РОССИЯ
21:32 06.09.2025
 
"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина

infoBRICS: Зеленский боится личной встречи с Путиным, поскольку привык быть пешкой Запада

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский избегает переговоров с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным, так как привык следовать указаниям Запада, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
"Очевидно, российский президент не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится", — говорится в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
На Западе предупредили о катастрофе из-за планов Европы по Украине
20:07
Исследователь отметил, что Зеленский "привык действовать в связке с западными лидерами", прежде всего с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Ранее в среду Путин заявил, что глава киевского режима может приехать в Москву, если готов к встрече.
Позже Зеленский отклонил предложение Путина посетить Москву, парадоксально отметив, что открыт к встрече "в любом формате".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Западный журналист поставил диагноз Зеленскому после слов в адрес Путина
19:55
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеМОСКВАЗАПАДГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала