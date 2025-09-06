https://1prime.ru/20250906/zelenskiy-861896132.html

"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина

"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина - 06.09.2025, ПРАЙМ

"Ему нужнее". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за предложения Путина

Владимир Зеленский избегает переговоров с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным, так как привык следовать указаниям Запада, пишет каирский... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T21:32+0300

2025-09-06T21:32+0300

2025-09-06T21:32+0300

спецоперация на украине

москва

запад

германия

владимир зеленский

владимир путин

урсула фон дер ляйен

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский избегает переговоров с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным, так как привык следовать указаниям Запада, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."Очевидно, российский президент не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится", — говорится в публикации.Исследователь отметил, что Зеленский "привык действовать в связке с западными лидерами", прежде всего с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.Ранее в среду Путин заявил, что глава киевского режима может приехать в Москву, если готов к встрече. Позже Зеленский отклонил предложение Путина посетить Москву, парадоксально отметив, что открыт к встрече "в любом формате".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250906/ukraina-861895167.html

https://1prime.ru/20250906/ukraina-861894942.html

москва

запад

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, запад, германия, владимир зеленский, владимир путин, урсула фон дер ляйен, украина, россия