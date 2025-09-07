https://1prime.ru/20250907/avto-861907643.html

Алиханов рассказал о конкурентных преимуществах Lada Iskra и Azimut

Алиханов рассказал о конкурентных преимуществах Lada Iskra и Azimut - 07.09.2025

Алиханов рассказал о конкурентных преимуществах Lada Iskra и Azimut

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 заявил, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии... | 07.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 заявил, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии концептов, и рассказал об их конкурентных преимуществах. "И Iskra, и Azimut – это результаты планомерной работы "АвтоВАЗа" над расширением модельного ряда в соответствии со стратегией развития компании. С обеими моделями познакомился лично ещё на стадии концептов, они вполне конкурентоспособны в своём сегменте", - поделился министр. Он отметил, что главным преимуществом всех моделей Lada является их доступность за счёт высокого уровня локализации, а также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей. Lada Azimut – новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан платформе Vesta, и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе II и III квартала того же года. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

