Алиханов рассказал о конкурентных преимуществах Lada Iskra и Azimut
Алиханов рассказал о конкурентных преимуществах Lada Iskra и Azimut - 07.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о конкурентных преимуществах Lada Iskra и Azimut
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 заявил, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T10:32+0300
2025-09-07T10:34+0300
экономика
бизнес
россия
тольятти
рф
москва
антон алиханов
автоваз
минпромторг
авто
бизнес, россия, тольятти, рф, москва, антон алиханов, автоваз, минпромторг, авто, вэф-25
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТОЛЬЯТТИ, РФ, МОСКВА, Антон Алиханов, АвтоВАЗ, Минпромторг, Авто, ВЭФ-25
10:32 07.09.2025 (обновлено: 10:34 07.09.2025)
 
Алиханов рассказал о конкурентных преимуществах Lada Iskra и Azimut

Алиханов: Lada Iskra и Azimut конкурентоспособны в своём сегменте

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 заявил, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии концептов, и рассказал об их конкурентных преимуществах.
"И Iskra, и Azimut – это результаты планомерной работы "АвтоВАЗа" над расширением модельного ряда в соответствии со стратегией развития компании. С обеими моделями познакомился лично ещё на стадии концептов, они вполне конкурентоспособны в своём сегменте", - поделился министр.
Он отметил, что главным преимуществом всех моделей Lada является их доступность за счёт высокого уровня локализации, а также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть.
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.
Lada Azimut – новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан платформе Vesta, и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе II и III квартала того же года.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
