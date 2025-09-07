Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад хочет сделать Балтику ареной гибридной войны, заявил Патрушев - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250907/baltika-861916248.html
Запад хочет сделать Балтику ареной гибридной войны, заявил Патрушев
Запад хочет сделать Балтику ареной гибридной войны, заявил Патрушев - 07.09.2025, ПРАЙМ
Запад хочет сделать Балтику ареной гибридной войны, заявил Патрушев
Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами говорит о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T15:59+0300
2025-09-07T16:01+0300
россия
сша
балтийское море
рф
николай патрушев
сеймур херш
дмитрий песков
нато
оон
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/76731/83/767318381_0:138:1500:982_1920x0_80_0_0_ccfc3c3958a6cff728cb79fc19e2dfb9.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами говорит о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Комментируя газете "Коммерсант" ход расследования теракта на "Северных потоках", Патрушев раскритиковал версию о подрыве газопроводов гражданами Украины: по его словам, у компетентных людей появляется много вопросов, позволяющих говорить, что теракт готовился и совершался с участием высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО. У Великобритании есть диверсанты, способные действовать на значительных глубинах и в непростых условиях Балтийского моря, отметил Патрушев. "Также следует отметить, что сами арестованные украинцы заявили, что проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта, заинтересованных в усилении напряженности на Балтике. Анализ ситуации в регионе подтверждает их слова", - сказал он. Он добавил, что диверсии на газопроводах стали прологом к началу нового витка напряженности на Балтике. "Известно, что диверсии на "Северных потоках" стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении. Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны", - подчеркнул Патрушев. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
https://1prime.ru/20250901/nato-861613453.html
https://1prime.ru/20250806/evrosoyuz-860388188.html
https://1prime.ru/20250619/provokatsii-858672720.html
сша
балтийское море
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76731/83/767318381_4:0:1497:1120_1920x0_80_0_0_787d17ce39ef8fe300f0fee4e6c4bc11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, балтийское море, рф, николай патрушев, сеймур херш, дмитрий песков, нато, оон, северный поток - 2, в мире, запад
РОССИЯ, США, Балтийское море, РФ, Николай Патрушев, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, Северный поток - 2, В мире, ЗАПАД
15:59 07.09.2025 (обновлено: 16:01 07.09.2025)
 
Запад хочет сделать Балтику ареной гибридной войны, заявил Патрушев

Патрушев назвал Балтийское море ареной гибридной войны Запада

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Николай Патрушев
 Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами говорит о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Комментируя газете "Коммерсант" ход расследования теракта на "Северных потоках", Патрушев раскритиковал версию о подрыве газопроводов гражданами Украины: по его словам, у компетентных людей появляется много вопросов, позволяющих говорить, что теракт готовился и совершался с участием высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО. У Великобритании есть диверсанты, способные действовать на значительных глубинах и в непростых условиях Балтийского моря, отметил Патрушев.
Море - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались за своих судьбу учений на Балтике
1 сентября, 21:37
"Также следует отметить, что сами арестованные украинцы заявили, что проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта, заинтересованных в усилении напряженности на Балтике. Анализ ситуации в регионе подтверждает их слова", - сказал он.
Он добавил, что диверсии на газопроводах стали прологом к началу нового витка напряженности на Балтике.
"Известно, что диверсии на "Северных потоках" стали лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении. Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны", - подчеркнул Патрушев.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Сомалийские пираты отхватили крупную добычу
"Перехватить в морях НАТО". В ЕС снова грезят охотой на российские суда
6 августа, 15:43
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Крейсер Адмирал Нахимов и самолет Орион - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
"Рвутся воевать". Раскрыто, зачем Западу нужен конфликт с РФ на Балтике
19 июня, 14:55
 
РОССИЯСШАБалтийское мореРФНиколай ПатрушевСеймур ХершДмитрий ПесковНАТОООНСеверный поток - 2В миреЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала