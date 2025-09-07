https://1prime.ru/20250907/bespilotniki-861919345.html

Основатель Blackwater хочет купить на Украине компании по производству БПЛА

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источники. "Эрик собирается купить компании по производству беспилотников... Продадут ли их ему... Для украинцев эти компании сейчас - стратегический актив", - цитирует издание слова источников. Отмечается, что Принс ищет встречи с ведущими игроками этой отрасли на Украине. Газета также ссылается на отдельные деловые документы и предложения, которые показывают интерес Пентагона к партнерству с американскими производителями беспилотников с присутствием на Украине с целью понять, как будут происходить бои в следующем крупном конфликте и в чем при этом будут нуждаться военнослужащие США.

