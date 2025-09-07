БРИКС нужно разработать новую форму глобального управления, считает эксперт
КИТО, 7 сен - ПРАЙМ. Договоренности, которые будут достигнуты на саммите БРИКС 8 сентября, должны быть направлены на разработку новой формы глобального управления, предложенной Китаем, сообщил РИА Новости международный аналитик из Эквадора Луис Марчан.
"Я считаю, что мы должны договориться о новой форме глобального управления, краеугольным камнем которой станет многополярность; в которой институты, созданные для защиты международного права - ООН, Организация американских государств, Межамериканская комиссия по правам человека и различные институты внутри самой ООН, - должны быть заменены, их необходимо обновить", - сказал эксперт.
По мнению Марчана, страны БРИКС должны стремиться к обновлению всех соглашений, включая торговые, социальные, в сфере безопасности, ради нового понимания многополярного мира.
"Я думаю, что необходимо иметь другой тип торговли, чтобы охватить то большое количество людей, входящих в БРИКС, с реальной валютой, с другим типом поддержки, с контргегемонией доллару", — отметил Марчан.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления , которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.