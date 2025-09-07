Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРИКС нужно разработать новую форму глобального управления, считает эксперт - 07.09.2025
БРИКС нужно разработать новую форму глобального управления, считает эксперт
БРИКС нужно разработать новую форму глобального управления, считает эксперт - 07.09.2025, ПРАЙМ
БРИКС нужно разработать новую форму глобального управления, считает эксперт
Договоренности, которые будут достигнуты на саммите БРИКС 8 сентября, должны быть направлены на разработку новой формы глобального управления, предложенной... | 07.09.2025, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
китай
эквадор
бразилия
лула да силва
дональд трамп
си цзиньпин
оон
шос
КИТО, 7 сен - ПРАЙМ. Договоренности, которые будут достигнуты на саммите БРИКС 8 сентября, должны быть направлены на разработку новой формы глобального управления, предложенной Китаем, сообщил РИА Новости международный аналитик из Эквадора Луис Марчан. "Я считаю, что мы должны договориться о новой форме глобального управления, краеугольным камнем которой станет многополярность; в которой институты, созданные для защиты международного права - ООН, Организация американских государств, Межамериканская комиссия по правам человека и различные институты внутри самой ООН, - должны быть заменены, их необходимо обновить", - сказал эксперт. По мнению Марчана, страны БРИКС должны стремиться к обновлению всех соглашений, включая торговые, социальные, в сфере безопасности, ради нового понимания многополярного мира. "Я думаю, что необходимо иметь другой тип торговли, чтобы охватить то большое количество людей, входящих в БРИКС, с реальной валютой, с другим типом поддержки, с контргегемонией доллару", — отметил Марчан. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления , которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
китай
эквадор
бразилия
14:34 07.09.2025 (обновлено: 14:35 07.09.2025)
 
БРИКС нужно разработать новую форму глобального управления, считает эксперт

Аналитик Марчан призвал на саммите БРИКС разработать новую форму глобального управления

КИТО, 7 сен - ПРАЙМ. Договоренности, которые будут достигнуты на саммите БРИКС 8 сентября, должны быть направлены на разработку новой формы глобального управления, предложенной Китаем, сообщил РИА Новости международный аналитик из Эквадора Луис Марчан.
"Я считаю, что мы должны договориться о новой форме глобального управления, краеугольным камнем которой станет многополярность; в которой институты, созданные для защиты международного права - ООН, Организация американских государств, Межамериканская комиссия по правам человека и различные институты внутри самой ООН, - должны быть заменены, их необходимо обновить", - сказал эксперт.
По мнению Марчана, страны БРИКС должны стремиться к обновлению всех соглашений, включая торговые, социальные, в сфере безопасности, ради нового понимания многополярного мира.
"Я думаю, что необходимо иметь другой тип торговли, чтобы охватить то большое количество людей, входящих в БРИКС, с реальной валютой, с другим типом поддержки, с контргегемонией доллару", — отметил Марчан.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления , которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Неприкрытая угроза": Россия и БРИКС поставили Запад перед фактом
23 августа, 07:07
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙЭКВАДОРБРАЗИЛИЯЛула да СилваДональд ТрампСи ЦзиньпинООНШОС
 
 
