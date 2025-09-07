Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Белый дом лоббирует строительство американскими фирмами АЭС в Британии - 07.09.2025
СМИ: Белый дом лоббирует строительство американскими фирмами АЭС в Британии
СМИ: Белый дом лоббирует строительство американскими фирмами АЭС в Британии - 07.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: Белый дом лоббирует строительство американскими фирмами АЭС в Британии
Белый дом перед визитом президента США Дональда Трампа в Великобританию в сентябре лоббирует планы по строительству американскими компаниями атомных... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T10:58+0300
2025-09-07T11:00+0300
экономика
мировая экономика
сша
великобритания
шотландия
дональд трамп
джей ди вэнс
westinghouse
amazon
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Белый дом перед визитом президента США Дональда Трампа в Великобританию в сентябре лоббирует планы по строительству американскими компаниями атомных электростанций и центров обработки данных в королевстве для работы программного обеспечения в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Как отмечается, в августе вице-президент США Джей Ди Вэнс провел в Шотландии частные переговоры с рядом крупных американских компаний из атомной сферы. По информации источников, встреча, на которой присутствовали руководители из Westinghouse, GE Hitachi, X-energy, Holtec International и TerraPower, должна была продлиться 20 минут, но оказалась вдвое дольше. "Белый дом лоббирует планы по строительству американскими компаниями АЭС и центров обработки данных, которые могли бы обеспечивать работу программного обеспечения в области ИИ в Соединенном Королевстве", - сообщает издание. Как пишет газета, речь идет о таких проектах, как крупная АЭС на острове Англси в Уэльсе, предложенная Westinghouse, а также ряд миниатюрных электростанций, которые хочет построить в промышленных зонах по всей Британии стартап X-energy, поддерживаемый компанией Amazon. По данным газеты, встреча Вэнса с компаниями была заявлена как ознакомительная для изучения возможностей для американских компаний в Британии, но правительственные источники признали, что обе страны рассматривают ядерную энергетику как ключевой фактор в удовлетворении спроса на электроэнергию, который, как ожидается, возникнет в центрах обработки данных ИИ, и обсуждают пути более тесного сотрудничества. Один из информированных источников в Британии заявил газете, что Белый дом хочет, чтобы Трамп сделал некоторые объявления по этой теме во время своего визита, в связи с чем наблюдается "огромное давление, чтобы это произошло", но британское правительство не допустит этого, пока не появятся "убедительные предложения от атомных компаний". Трамп посетит Великобританию с официальным визитом 17-19 сентября.
мировая экономика, сша, великобритания, шотландия, дональд трамп, джей ди вэнс, westinghouse, amazon, технологии, аэс
Экономика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Westinghouse, Amazon, Технологии, АЭС
10:58 07.09.2025 (обновлено: 11:00 07.09.2025)
 
СМИ: Белый дом лоббирует строительство американскими фирмами АЭС в Британии

Telegraph: Белый дом лоббирует строительство АЭС и ЦОД в Британии фирмами из США

Белый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Белый дом в США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Белый дом перед визитом президента США Дональда Трампа в Великобританию в сентябре лоббирует планы по строительству американскими компаниями атомных электростанций и центров обработки данных в королевстве для работы программного обеспечения в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Как отмечается, в августе вице-президент США Джей Ди Вэнс провел в Шотландии частные переговоры с рядом крупных американских компаний из атомной сферы. По информации источников, встреча, на которой присутствовали руководители из Westinghouse, GE Hitachi, X-energy, Holtec International и TerraPower, должна была продлиться 20 минут, но оказалась вдвое дольше.
"Белый дом лоббирует планы по строительству американскими компаниями АЭС и центров обработки данных, которые могли бы обеспечивать работу программного обеспечения в области ИИ в Соединенном Королевстве", - сообщает издание.
Как пишет газета, речь идет о таких проектах, как крупная АЭС на острове Англси в Уэльсе, предложенная Westinghouse, а также ряд миниатюрных электростанций, которые хочет построить в промышленных зонах по всей Британии стартап X-energy, поддерживаемый компанией Amazon.
По данным газеты, встреча Вэнса с компаниями была заявлена как ознакомительная для изучения возможностей для американских компаний в Британии, но правительственные источники признали, что обе страны рассматривают ядерную энергетику как ключевой фактор в удовлетворении спроса на электроэнергию, который, как ожидается, возникнет в центрах обработки данных ИИ, и обсуждают пути более тесного сотрудничества.
Один из информированных источников в Британии заявил газете, что Белый дом хочет, чтобы Трамп сделал некоторые объявления по этой теме во время своего визита, в связи с чем наблюдается "огромное давление, чтобы это произошло", но британское правительство не допустит этого, пока не появятся "убедительные предложения от атомных компаний".
Трамп посетит Великобританию с официальным визитом 17-19 сентября.
Экономика Мировая экономика США ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ШОТЛАНДИЯ Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Westinghouse Amazon Технологии АЭС
 
 
Заголовок открываемого материала