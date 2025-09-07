https://1prime.ru/20250907/britaniya-861908346.html

СМИ: Белый дом лоббирует строительство американскими фирмами АЭС в Британии

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Белый дом перед визитом президента США Дональда Трампа в Великобританию в сентябре лоббирует планы по строительству американскими компаниями атомных электростанций и центров обработки данных в королевстве для работы программного обеспечения в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Как отмечается, в августе вице-президент США Джей Ди Вэнс провел в Шотландии частные переговоры с рядом крупных американских компаний из атомной сферы. По информации источников, встреча, на которой присутствовали руководители из Westinghouse, GE Hitachi, X-energy, Holtec International и TerraPower, должна была продлиться 20 минут, но оказалась вдвое дольше. "Белый дом лоббирует планы по строительству американскими компаниями АЭС и центров обработки данных, которые могли бы обеспечивать работу программного обеспечения в области ИИ в Соединенном Королевстве", - сообщает издание. Как пишет газета, речь идет о таких проектах, как крупная АЭС на острове Англси в Уэльсе, предложенная Westinghouse, а также ряд миниатюрных электростанций, которые хочет построить в промышленных зонах по всей Британии стартап X-energy, поддерживаемый компанией Amazon. По данным газеты, встреча Вэнса с компаниями была заявлена как ознакомительная для изучения возможностей для американских компаний в Британии, но правительственные источники признали, что обе страны рассматривают ядерную энергетику как ключевой фактор в удовлетворении спроса на электроэнергию, который, как ожидается, возникнет в центрах обработки данных ИИ, и обсуждают пути более тесного сотрудничества. Один из информированных источников в Британии заявил газете, что Белый дом хочет, чтобы Трамп сделал некоторые объявления по этой теме во время своего визита, в связи с чем наблюдается "огромное давление, чтобы это произошло", но британское правительство не допустит этого, пока не появятся "убедительные предложения от атомных компаний". Трамп посетит Великобританию с официальным визитом 17-19 сентября.

