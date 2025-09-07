Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Звезда "Кадетства" задолжал более 148 тысяч рублей по кредитам - 07.09.2025
Звезда "Кадетства" задолжал более 148 тысяч рублей по кредитам
Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задолжал более 148 тысяч рублей по кредитным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. | 07.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задолжал более 148 тысяч рублей по кредитным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. В середине августа 2025 года приставы возбудили на Емельянова исполнительное производство, предметом которого стала "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)", говорится в материалах приставов. Уточняется, что общий долг актера составил более 148 тысяч рублей, из которых более 139 тысяч рублей - основной долг и более 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора. Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы приставов и судебные материалы сообщало, что звезда сериала "Кадетство" Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей.
15:28 07.09.2025
 
Звезда "Кадетства" задолжал более 148 тысяч рублей по кредитам

Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задолжал более 148 тысяч рублей по кредитам

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задолжал более 148 тысяч рублей по кредитным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
В середине августа 2025 года приставы возбудили на Емельянова исполнительное производство, предметом которого стала "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)", говорится в материалах приставов.
Уточняется, что общий долг актера составил более 148 тысяч рублей, из которых более 139 тысяч рублей - основной долг и более 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы приставов и судебные материалы сообщало, что звезда сериала "Кадетство" Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей.
